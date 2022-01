Le casque de réalité mixte d’Apple, qui serait confronté à des défis de conception, pourrait être retardé jusqu’en 2023

Conclusion : la gamme de produits Apple 2022 pourrait ne pas être aussi solide que prévu initialement. Des sources proches du dossier ont déclaré à Bloomberg qu’Apple avait initialement prévu de dévoiler son casque de réalité mixte en 2021 et de l’expédier cette année après avoir travaillé sur le projet depuis 2015. Cela n’a cependant pas fonctionné, alors Apple se serait regroupé et aurait décidé d’annoncer le casque à la WWDC de cette année en juin. Des problèmes de développement pourraient obliger Apple à repousser encore plus loin le casque.

Ceux qui connaissent les plans de l’entreprise affirment qu’Apple est confronté à des défis avec l’appareil photo et le logiciel de l’appareil. La surchauffe est une autre préoccupation, et on pense que l’une des deux principales puces de traitement du portable est à blâmer.

Les puces nécessaires pour alimenter le casque seraient des composants haut de gamme comme ceux que l’on trouve généralement dans les ordinateurs portables. Comme vous pouvez l’imaginer, les serrer dans quelque chose conçu pour être porté sur la tête pourrait présenter des défis techniques.

Les prototypes précédents auraient contourné les problèmes thermiques en utilisant un dispositif de traitement externe qui transmettait sans fil les données au casque, mais des sources ont déclaré que l’ancien chef du design d’Apple, Jony Ive, n’aimait pas le matériel supplémentaire et a rejeté l’idée.

Le premier modèle d’Apple devrait être un produit de niche coûteux avec un prix potentiellement au nord de 2 000 $. L’idée est de l’utiliser pour aider à construire un solide écosystème d’applications – d’où la volonté de le promouvoir à la WWDC – avant de cibler un public plus large avec de futurs produits, a priori plus abordables.