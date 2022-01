Les spécifications PCIe 6.0 finales sont arrivées avec 256 Go/s de bande passante

Quelque chose à espérer : alors que de nombreux consommateurs s’acclimatent toujours aux différences entre PCIe 3.0 et PCIe 4.0, et que les SSD PCIe 5.0 commencent à arriver sur le marché, le consortium PCI-SIG a publié cette semaine les spécifications pour PCIe 6.0. Longtemps venu, il a doublé la bande passante du PCIe 5.0.

Le consortium PCI-SIG a finalement dévoilé la spécification 1.0 complète pour PCIe 6.0 cette semaine après avoir passé en revue plusieurs projets de spécifications au cours des années précédentes. Le dernier était en octobre.

La spécification PCIe 6.0 sera rétrocompatible avec les générations précédentes. Le principal avantage est qu’il double le débit de données à 64 GT/s et double la bande passante maximale à 256 Go/s sur x16 voies par rapport à PCIe 5.0. Les autres nouvelles fonctionnalités incluent la modulation d’amplitude d’impulsion à quatre niveaux (PAM4), la correction d’erreur directe légère (FEC), le contrôle de redondance cyclique (CRC) et les unités de contrôle de flux (Flits).

Selon la FAQ de PCI-SIG, c’est PAM4 qui permet à la spécification d’atteindre une bande passante aussi élevée. Il module les signaux sur quatre niveaux, en emballant deux bits d’information dans un canal série dans le même laps de temps.

Cependant, l’augmentation de la bande passante entraîne un taux d’erreur binaire plus élevé, que la FEC et le CRC devraient aider à corriger. Cette bande passante et ces fonctionnalités nécessitent PCIe 6.0 pour passer à l’échange de données en mode Flit.

Les derniers composants de la plupart des PC grand public à l’heure actuelle, comme les cartes graphiques et les SSD, sont toujours en train de passer de PCIe 3.0 à 4.0, et certaines entreprises commencent à sortir leurs premiers SSD 5.0. PCI-SIG indique que la version 6.0 ciblera initialement les centres de données ainsi que les applications industrielles, automobiles, militaires et aérospatiales. Il ne viendra probablement pas aux consommateurs de tous les jours pendant un certain temps.