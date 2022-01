Les utilisateurs des équipes dans les machines virtuelles pourront donner et prendre le contrôle

L’année dernière, nous avons parlé de la façon dont Azure Virtual Desktop devient de plus en plus pertinent. Il se présente comme une alternative pour continuer à utiliser du matériel ancien, mais avec une plus grande sécurité. Le problème est que lors de l’utilisation des applications dans une machine virtuelle, leurs fonctionnalités peuvent être limitées. Dans ce cas précis avec Microsoft Teams sur un bureau virtuel, vous ne pouvez pas prendre le contrôle des écrans des autres utilisateurs ou leur permettre de prendre le contrôle de votre présentation.

Les équipes travailleront mieux sur les machines virtuelles à l’avenir

Cependant, selon la feuille de route Microsoft 365, Microsoft est prêt à publier une solution prochainement. Il se peut que le géant de Redmond ne puisse pas prendre en charge sa propre machine virtuelle.

Les utilisateurs d’Azure Window Desktop pourront donner et prendre le contrôle pendant les appels et les réunions. Donner le contrôle : si vous souhaitez qu’un autre participant à la réunion modifie un fichier, vous aide à présenter ou à démontrer quelque chose, vous pouvez donner le contrôle à cette personne. Vous aurez tous les deux le contrôle du partage et pourrez en reprendre le contrôle à tout moment. Prendre le contrôle : pour prendre le contrôle pendant que quelqu’un d’autre partage, sélectionnez Demander le contrôle. La personne qui partage peut approuver ou rejeter votre demande. Pendant que vous avez le contrôle, vous pouvez effectuer des sélections, des modifications et d’autres modifications sur l’écran partagé. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Libérer le contrôle pour arrêter le partage du contrôle.

Bien qu’à première vue, il puisse sembler que cela ne sera disponible que pour les utilisateurs Azure Windows Desktop, ce n’est pas le cas. La seule chose qui arrivera en mars de cette année pour ces utilisateurs et en avril pour ceux qui utilisent Citrix et VMWare.

Microsoft active également les sous-titres en direct pour les appels audio pour les équipes s’exécutant sur des machines virtuelles en février et la possibilité de passer des appels d’urgence à partir de machines virtuelles aux États-Unis, pour le moment.