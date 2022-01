L’Associated Press vendra ses photographies en tant que NFT

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Ajoutez Associated Press à la liste croissante des entreprises qui cherchent à tirer profit de l’engouement pour les jetons non fongibles (NFT). L’agence de presse a annoncé son intention de lancer un marché de la photographie NFT le 31 janvier. La collection initiale comprendra des photos de photojournalistes AP actuels et anciens avec des métadonnées originales détaillant l’heure, la date, le lieu, l’équipement et les paramètres utilisés pour capturer l’image.

Les images lauréates du prix Pulitzer seront également disponibles à l’achat en tant que gouttes rares qui auront lieu une fois toutes les deux semaines. Ces photos seront de plus en plus rares pour préserver leur statut et pourront être réservées aux collectionneurs les plus actifs du marché, nous dit-on.

L’agence de presse est en partenariat avec Xooa sur le projet. Les NFT seront émis sur la blockchain Polygon, une plate-forme de couche deux compatible avec Ethereum fondée en 2017. Les objets de collection numériques AP prendront en charge les transactions sur le marché secondaire et pourront être achetés à l’aide de cartes de crédit ainsi que de crypto.

Matic, la crypto-monnaie native du réseau Polygon, est en hausse de près de 13% aux actualités.

L’AP a déclaré que les prix varieront afin de plaire à une gamme de collectionneurs novices et avancés, ajoutant qu’en tant qu’organisation à but non lucratif, les bénéfices iront au financement du journalisme d’AP.

L’Associated Press n’est pas la seule organisation de presse à monter dans le train NFT. L’année dernière, Quartz a vendu son premier article de presse NFT pour 1 800 $, et le New York Times a vendu son tout premier article NFT pour 350 Ethereum, soit près de 1,1 million de dollars compte tenu des taux de change actuels. Le produit de la vente du NYT est allé au Neediest Cases Fund.

Crédit image: JPizarro