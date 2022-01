CCleaner arrive officiellement sur le Microsoft Store

Le Microsoft Store continue de rassembler de nouvelles applications. Après l’arrivée de différents navigateurs, d’applications Adobe et d’innombrables autres applications, CCleaner arrive. L’optimiseur classique atteint le Microsoft Store tel que rapporté par Softpedia pour essayer d’atteindre plus de personnes, bien qu’il y ait eu des lumières et des ombres avec cette application Piriform Software.

CCleaner arrive sur le Microsoft Store de Windows 10 et Windows 11

Cet optimiseur, qui a été catalogué par Windows Defender dans le passé comme une application indésirable, essaie de retrouver l’ancienne renommée de Windows XP et ainsi de suite. Vraiment, le meilleur optimiseur est Windows lui-même et les applications tierces frappent parfois là où elles ne devraient pas. De plus, CCleaner avait la saine habitude d’installer d’autres compagnons de voyage avec son installation, favorisant ainsi l’inconfort des utilisateurs.

CCleaner a maintenant passé les contrôles du Microsoft Store et respectera les directives de Microsoft. Nous verrons si cela rend l’application utilisable par les utilisateurs. Encore une fois, nous vous déconseillons d’utiliser des optimiseurs, mais il peut être intéressant pour vous de rechercher des pilotes ou de désinstaller certaines applications.

Il est incroyable de voir comment le Microsoft Store commence enfin à fonctionner comme il se doit. Le géant de Redmond a dû lutter pour convaincre les développeurs et après de multiples tentatives il semble que même des sociétés comme Epic Games fassent confiance à Microsoft.