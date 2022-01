PayPal envisage de lancer son propre stablecoin adossé à des actifs

En bref : PayPal étudie la possibilité de lancer son propre stablecoin, un type de crypto-monnaie qui est soutenu financièrement par un autre actif, alors qu’il cherche à étendre davantage sa division crypto.

Comme son nom l’indique, la plupart des pièces stables sont adossées à un actif de valeur existant, comme la monnaie fiduciaire, les matières premières négociées en bourse (comme les métaux précieux) ou même d’autres crypto-monnaies, afin de stabiliser leur valeur.

Steve Moser de Tape Drive a découvert la preuve d’une pièce appelée PayPal Coin dans l’application iOS de PayPal. Lorsqu’il a été contacté pour commentaires par Bloomberg, Jose Fernandez da Ponte, vice-président senior de la crypto et des monnaies numériques chez PayPal, a déclaré que la société explorait un stablecoin, ajoutant que si et quand ils cherchaient à aller de l’avant, ils travailleraient en étroite collaboration avec les régulateurs concernés sur la question.

Si quelqu’un a une chance de créer un stablecoin viable, c’est PayPal. Fondée à la fin des années 90, la société de technologie financière est depuis lors à la pointe des paiements en ligne. Plus récemment, PayPal a fait des progrès significatifs dans l’espace crypto.

Après s’être éloigné de la malheureuse crypto-monnaie Libra de Facebook en 2019, PayPal a commencé à autoriser les clients aux États-Unis à acheter, détenir et vendre quatre types de crypto-monnaie sur sa plate-forme et a apporté des fonctionnalités similaires à Venmo. PayPal a également acquis la société de sécurité cryptographique Curv, augmenté les limites d’achat hebdomadaires et déployé ses services de cryptomonnaie pour les clients au Royaume-Uni.

Crédit illustration : Coinbase