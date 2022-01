Qu’est-ce que l’actualisation en arrière-plan des applications et à quoi sert-elle

L’actualisation en arrière-plan des applications est une fonctionnalité importante sur les iPhones et les Android. Vous avez probablement déjà rencontré ce terme, mais vous ne saviez pas ce que c’était ni à quoi il servait. Si c’est le cas, vous avez de la chance.

Aujourd’hui, on vous explique tout sur cette fonctionnalité méconnue, mais elle a un impact sur votre smartphone à bien des égards.

Qu’est-ce que l’actualisation de l’application en arrière-plan ?

Fondamentalement, cette mise à jour est une fonctionnalité d’iOS et d’Android qui permet aux applications de mettre à jour leur contenu depuis Internet, même lorsque vous ne les utilisez pas. En revanche, on dit que les applications sont rafraîchies au premier plan lorsque nous les ouvrons et les utilisons directement.

À quoi sert l’actualisation en arrière-plan ?

Cette mise à jour permet aux applications d’effectuer toutes sortes d’actions en arrière-plan – sinon, vous devrez garder une application ouverte pour qu’elle puisse accéder à ces actions. Mais à quoi sert réellement la mise à jour ? Voici quelques exemples d’actions qu’il génère sans que vous ayez à vérifier manuellement :

Les applications d’actualités « saisissent » les dernières pour qu’elles soient à jour lorsque vous les ouvrez ;

Les applications qui suivent l’utilisation de vos données mobiles collectent des informations ;

Les services de stockage en nuage synchronisent automatiquement vos fichiers ;

Certaines applications détectent que vous êtes dans un magasin et préparent les derniers coupons numériques ;

Les réseaux sociaux comme Twitter préchargez les derniers tweets pour ne pas avoir à les attendre lors de l’ouverture de l’application.

En plus de ces avantages, il est important de noter que pour la plupart des applications sur iPhone, l’actualisation en arrière-plan n’affecte pas les notifications. Cela signifie que vous pouvez désactiver la fonctionnalité des applications de messagerie comme WhatsApp et que vous continuerez à recevoir des notifications lorsque vous recevez un nouveau message. Cependant, ce n’est pas le cas pour Android.

Dois-je autoriser cette actualisation en arrière-plan des applications ?

Dans la plupart des cas, cette mise à jour est pratique. Cependant, il y a deux raisons principales pour lesquelles vous voudrez peut-être le désactiver.

Le premier est pour économiser la batterie. Les applications exécutées en arrière-plan consomment de la batterie, tout comme les exécuter au premier plan. Si vous cherchez à maximiser la durée de vie de votre appareil entre les charges, pensez à désactiver cette fonctionnalité.

L’autre raison est que, par défaut, l’actualisation en arrière-plan est activée non seulement lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, mais également lorsque les données mobiles sont activées. Les applications peuvent utiliser beaucoup de données dans ces mises à jour, donc si vous avez un forfait de données limité, cela peut entraîner des coûts supplémentaires. Savoir!

Comment désactiver ces mises à jour – iPhone

Pour modifier les applications qui s’exécutent en arrière-plan sur votre iPhone :

1. Allez dans « Paramètres ».

2. Allez dans « Général ».

3. Entrez « Actualiser en arrière-plan ». Ici, vous verrez une liste d’applications sur votre iPhone qui utilisent cette fonctionnalité. Vous pouvez désactiver des applications spécifiques en désactivant le bouton affiché devant chacune d’entre elles.

4. Pour désactiver la mise à jour ou l’autoriser à s’exécuter uniquement lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, saisissez le premier paramètre et choisissez ce qui vous convient le mieux :

Non

Wifi

Wi-Fi et données mobiles

Notez que pour cette étape, l’économiseur de batterie doit être désactivé. Sinon, vous ne pouvez rien modifier sur cette page de paramètres.





Comme alternative à ce que nous avons présenté, vous pouvez directement retirer l’autorisation d’applications spécifiques à l’utilisation de vos données mobiles. Pour ce faire, allez dans « Paramètres » > « Réseau mobile » et faites-le glisser vers la zone des applications. Là, désactivez les applications auxquelles vous souhaitez refuser l’autorisation d’utiliser vos données mobiles.

Comment désactiver ces mises à jour – Android

Android n’a pas de fonctionnalité exactement nommée « Actualiser en arrière-plan » – il s’agit d’un terme iPhone. Cependant, il offre des options qui remplissent presque les mêmes fonctions. L’emplacement et le nom de l’option dépendront de l’appareil – dans ce cas, nous utiliserons un Huawei P20 Lite.

Pour empêcher une application d’utiliser les données mobiles en arrière-plan :

1. Allez dans « Paramètres ».

2. Allez dans « Applications ».

3. Et encore « Applications » affiché en haut.

4. Cliquez sur l’application pour laquelle vous souhaitez désactiver l’actualisation en arrière-plan.

5. Dans ce menu, sélectionnez « Utilisation des données » et désactivez « Données d’arrière-plan ».

Cela empêchera l’application d’utiliser les données mobiles à moins qu’elle ne les utilise au premier plan. L’utilisation en arrière-plan lors de la connexion à un réseau Wi-Fi n’est pas affectée.

Si ces options ne limitent pas l’actualisation de l’arrière-plan comme vous le souhaitez, il vaut la peine de vérifier les paramètres individuels de vos applications.

Bien que l’actualisation des applications en arrière-plan fonctionne un peu différemment sur iPhone et Android, il s’agit d’une fonctionnalité utile qui permet aux applications de rester à jour même lorsque vous ne les utilisez pas.

