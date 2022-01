Les vidéos TikTok apparaîtront bientôt dans les aéroports, les hôtels et les restaurants

En bref : TikTok s’est répandu comme une traînée de poudre, nous montrant des clips intéressants, divertissants et amusants d’utilisateurs du monde entier. Jusqu’à présent, la plupart regardaient du contenu sur des téléphones et des téléviseurs domestiques, mais un nouveau partenariat entre le réseau de médias sociaux et Atmosphere poussera les vidéos sur des scènes plus importantes, notamment dans les restaurants, les gymnases, les aéroports et les hôtels.

Pour ceux qui ne connaissent pas Atmosphere, il s’agit d’un service de télévision en streaming pour les entreprises, offrant aux clients des chaînes de télévision originales et personnalisées pour leurs espaces. Atmosphere compte actuellement plus de 19 000 clients, dont Taco Bell, Texas Roadhouse, Burger King et Westin, amassant plus de 20 millions d’utilisateurs uniques par mois.

Le service propose plusieurs chaînes telles que RedBull TV, X Games, Nitro Circus TV et de nombreuses autres chaînes de style de vie, de voitures, d’enfants, de sports et de diffusion de niche. Grâce au nouveau partenariat, cette gamme de médias va désormais s’élargir avec une diffusion dédiée de vidéos TikTok, ce qui en fait la première chaîne de télévision sur les réseaux sociaux de la plateforme.

La chaîne TikTok d’Atmosphere sera organisée par une équipe de rédacteurs chargés de choisir les clips les meilleurs et les plus amusants du réseau social, en veillant à ce qu’elle ne diffuse que le contenu approprié pour une visualisation hors domicile. La chaîne elle-même a été conçue avec l’aide de TikTok, garantissant aux téléspectateurs une expérience similaire à celle de l’utilisation de l’application de médias sociaux sur leur téléphone.

« TikTok est devenu une destination pour plus d’un milliard de personnes pour se divertir, s’inspirer et trouver une communauté », a déclaré Dan Page, responsable du développement commercial mondial et des nouveaux écrans chez TikTok. « En nous associant à Atmosphere, nous sommes ravis de permettre aux gens de découvrir facilement TikTok ensemble en apportant la joie et la créativité de notre plate-forme à de nouveaux écrans, lieux et publics. »

À en juger par l’apparence des chaînes d’Atmosphere, la plupart d’entre elles incluent du contenu tiré d’Internet, vraisemblablement avec la permission du créateur. Ensuite, Atmosphere supprime l’audio des vidéos, soit en le remplaçant, soit en le laissant silencieux, en fonction des besoins des clients.

Si vous êtes curieux de savoir à quoi ressemble la chaîne TikTok d’Atmosphere, vous pouvez voir la démo de la chaîne en ligne.

Crédit générique : Olivier Bergeron