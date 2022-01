Tesla a livré près d’un million de véhicules électriques en 2021

Vue d’ensemble : Tesla a de nouveau réussi à établir un nouveau record de production et de livraison de véhicules en un seul trimestre malgré la pandémie en cours et les pénuries de composants qui en résultent. Le constructeur automobile s’est dangereusement approché de la livraison d’un million de véhicules pour l’année entière, mais a raté de peu la cible. 2022 d’ici l’année où Tesla franchira-t-il enfin le cap ?

Au quatrième trimestre de 2021, Tesla a produit 13 109 véhicules Model S et Model X ainsi que 292 731 variantes Model 3 et Model Y pour un total de 305 840 véhicules. Cela représente une augmentation de 28,6 % par rapport aux 237 823 véhicules électriques sortis de la chaîne de montage au troisième trimestre.

Les livraisons au quatrième trimestre ont totalisé 308 600 unités, dont 296 850 étaient des variantes du modèle 3 ou du modèle Y. Les 11 750 autres étaient des véhicules électriques modèle S ou modèle X.

Pour l’année entière, Tesla a produit 930 422 véhicules et livré 936 172 voitures et SUV. Un véhicule n’est marqué comme livré que lorsqu’il est transféré à son propriétaire et que tous les documents sont corrects.

La valeur de l’action Tesla a augmenté de plus de neuf pour cent sur la journée. Au moment de la rédaction, une seule action se négocie pour 1 153,30 $.

Tesla a fait de grands pas en 2021 et est sur le point de poursuivre cette tendance cette année. En octobre, la société a annoncé qu’elle déménageait son siège social de Californie à Austin, au Texas. La camionnette du constructeur de véhicules électriques, le Cybertruck, devrait entrer en production d’ici la fin de l’année et ouvrira la voie au Roadster de deuxième génération en 2023.