Intel désactiverait le jeu d’instructions AVX-512 sur les processeurs Alder Lake

En bref : les processeurs de bureau Intel de 12e génération n’ont jamais officiellement pris en charge AVX-512, mais nous avons des solutions de contournement pour activer ce jeu d’instructions. Cependant, les nouvelles versions du micrologiciel peuvent rendre ces méthodes inutiles, car Intel désactive la prise en charge d’AVX-512 sur les processeurs Intel de 12e génération au niveau du BIOS.

Lorsqu’Intel a présenté au public les processeurs de bureau Intel 12e génération Core/Alder Lake, le fabricant de puces n’a jamais mentionné que ses produits prendraient en charge le jeu d’instructions AVX-512. Cependant, cela n’a pas empêché les utilisateurs de contourner ce qui s’est avéré être un verrou logiciel. Les utilisateurs peuvent activer AVX-512 sur les P-cores via le BIOS en désactivant les E-cores sur ces processeurs.

Ceux qui exécutent leur BIOS actuel peuvent toujours déclencher la solution de contournement, mais un nouveau micrologiciel peut vous empêcher de l’utiliser sur toute la ligne. Un nouveau rapport affirme qu’Intel bloquera la prise en charge d’AVX-512 au niveau du BIOS, ce qui signifie que la désactivation des cœurs électroniques du processeur pour activer la prise en charge d’AVX-512 ne fonctionnera plus.

Les processeurs Intel Core de 12e génération utiliseront très probablement le jeu d’instructions AVX2 comme alternative. Contrairement à AVX-512, Intel limite AVX2 à une fréquence maximale de 5,1 GHz quelles que soient les limites de puissance, les paramètres du BIOS et la marge thermique, limitant les performances maximales qu’il peut offrir. Intel n’a jamais expliqué les limitations d’AVX2, mais nous pensons qu’elles peuvent être une tentative d’empêcher la dégradation du matériel.

La raison de la désactivation du jeu d’instructions AVX-512 n’est toujours pas claire, mais quelques raisons viennent à l’esprit. Le premier serait l’efficacité, car il consomme plus d’énergie que les autres jeux d’instructions AVX. Dans des cas d’utilisation spécifiques, la consommation d’énergie supplémentaire se traduit par des gains de performances notables, mais la rareté de ces améliorations nous fait croire que cela n’affectera pas la plupart des utilisateurs.

Une autre raison possible serait de forcer ceux qui bénéficient de l’AVX-512 à opter pour des processeurs de station de travail et de serveur. Le jeu d’instructions AVX-512 est encore peu utilisé sur le marché grand public, mais sa mise en œuvre est beaucoup plus large dans les applications de productivité et d’entreprise.

La suppression par Intel de la prise en charge d’AVX-512 n’a pas suffi à empêcher complètement les utilisateurs d’utiliser AVX-512 sur les processeurs de bureau Alder Lake. En injectant le microcode des anciennes versions du BIOS dans une nouvelle version avec AVX-512 désactivé, les utilisateurs ont créé un BIOS personnalisé qui leur permet toujours d’utiliser le jeu d’instructions. En tant que BIOS personnalisé, cela vaut la peine de vous avertir des risques qui l’accompagnent, comme le bris de la carte mère. Installez-le à vos risques et périls !