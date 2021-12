Regardez cet expert Halo Infinite remporter 100 victoires consécutives

TL; DR : Le mode multijoueur de Halo Infinite est disponible depuis un peu plus d’un mois maintenant, et les joueurs commencent à s’y perfectionner. Un joueur est devenu exceptionnellement compétent, venant de célébrer une séquence de 100 victoires consécutives en mode tout-pour-tous. Techniquement, c’était 105 ou 106 matchs d’affilée, mais il a arrêté de compter après avoir marqué son but.

Un créateur de contenu australien qui s’appelle Mint Blitz a publié une bande-annonce amusante à regarder avec un commentaire le montrant en train de tuer ses concurrents (ci-dessous). Il a obtenu plus d’une douzaine de victimes en utilisant uniquement le répulseur à un moment donné. Au fur et à mesure que les adversaires venaient vers lui près d’un rebord, il les renversait simplement l’un après l’autre.

Tout a commencé lorsque quelqu’un a défié Blitz de remporter 50 matchs consécutifs de la FFA, mais alors qu’il dépassait l’objectif initial, il a relevé la barre à 100. Il a remporté cinq ou six matchs de plus, mais a été tué juste au moment où il essayait de tuer un joueur en premier. Pourtant, une séquence de 100 victoires consécutives montre une compétence et une connaissance exceptionnelles des cartes et des points d’apparition des armes.

Blitz s’est tellement amusé à faire du punk avec le répulseur qu’il dit que son prochain défi est de gagner en utilisant uniquement le répulseur. C’est une stratégie qui n’est pas aussi facile qu’il y paraît. Après un certain temps, les joueurs deviendront conscients de ce qu’il fait. Les joueurs prudents éviteront son piège, le privant de tuer, ou ils seront préparés avec une grenade à plasma ou tout autre moyen pour le tuer dans son emplacement de camping. Bien sûr, c’est la moitié du plaisir : essayer d’attirer les joueurs dans une embuscade qui, ils le savent, les fera tomber du rebord.

Les joueurs se sont récemment insurgés contre la tricherie généralisée dans Halo Infinite. Regarder Blitz jouer amène à se demander si même les tricheurs auraient une chance contre lui.