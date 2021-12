AMD a déclaré préparer Radeon Super Resolution, une alternative FSR pour "presque" tous les jeux

Dans le contexte : comme la technologie de mise à l’échelle DLSS de Nvidia, le FSR d’AMD nécessite des efforts supplémentaires de la part des développeurs pour être mis en œuvre dans un jeu. Cependant, Team Red pourrait chercher à changer cela en rendant l’algorithme de mise à l’échelle derrière FSR disponible via le logiciel Radeon pour tout jeu pouvant fonctionner en mode plein écran exclusif.

En juin, AMD a lancé son concurrent de la technologie DLSS de Nvidia sous la forme de FidelityFX Super Resolution (FSR), une technologie open source qui fonctionne à la fois sur le matériel AMD et Nvidia ainsi que sur les prochains GPU Alchemist d’Intel.

Comme notre propre Tim Schiesser l’a noté dans son analyse préliminaire de FSR, AMD a réussi à proposer une solution de mise à l’échelle qui est assez bonne lors de la lecture à des résolutions 4K et 1440p, à moins que vous n’utilisiez les préréglages de performances les plus agressifs. Il n’est pas capable de correspondre au DLSS 2.0 ou aux révisions ultérieures de Nvidia pour reproduire les détails fins et il souffre de plus de reflets et d’artefacts d’image lorsqu’il est en mouvement, mais il offre une augmentation similaire des performances.

Six mois plus tard, l’adoption semble assez forte avec 70 jeux actuels et à venir offrant une prise en charge de la technologie de mise à l’échelle sans IA de Team Red. Cependant, un rapport de VideoCardz indique que la société travaille également sur une variante différente de FSR conçue pour fonctionner dans «presque tous les jeux».

Si cela est vrai, cela est probablement construit en réponse à l’outil de mise à l’échelle de l’image de Nvidia qui a récemment été mis à jour pour fournir des capacités de mise à l’échelle et de netteté d’image de type FSR via le panneau de configuration Nvidia. Il y a cependant un hic : pour utiliser la prochaine fonctionnalité Radeon Super Resolution (RSR) d’AMD, vous devrez utiliser une série RX 5000 ou un GPU plus récent et exécuter votre jeu en mode plein écran exclusif.

Contrairement à FSR, Radeon Super Resolution n’obligera pas les développeurs à l’implémenter dans le pipeline de rendu de leurs jeux, ce qui signifie que vous n’aurez pas à attendre avant de pouvoir l’utiliser dans vos titres préférés. Le compromis est que FSR laisse les éléments de l’interface utilisateur et du HUD dans le jeu à la résolution native, tandis que la nouvelle solution appliquera simplement l’algorithme de mise à l’échelle à l’ensemble de la sortie vidéo. En conséquence, l’image sera plus douce qu’avec FSR, mais certaines personnes pourraient être prêtes à l’accepter sur une carte graphique bas de gamme comme la Radeon RX 5500 XT.

Comme d’habitude, prenez ceci avec une pincée de sel. Pourtant, AMD devrait annoncer RSR au CES 2022 aux côtés de la Radeon RX 6500 XT et de la Radeon RX 6400, donc j’espère que nous en saurons plus bientôt.