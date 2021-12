Un défaut de fabrication de certaines cartes mères ROG Maximus Z690 Hero provoque un rappel d’Asus

Une patate chaude : suite à un nombre croissant de rapports d’utilisateurs se plaignant de la fonte des MOSFET, des codes d’erreur et de la fumée émanant des cartes mères Z690 Hero, Asus a lancé une enquête et a identifié un condensateur installé à l’envers comme étant le coupable. Le fabricant de matériel travaille actuellement à un programme de remplacement pour les clients concernés.

Si vous avez récemment dépensé de la pâte sucrée sur la carte mère premium ROG Maximus Z690 Hero d’Asus, il est fortement recommandé de rechercher un condensateur défectueux avant de décider de publier ou de démarrer. Plusieurs propriétaires ont commencé à signaler des problèmes avec leur matériel la semaine dernière, allant d’une section brûlée sur la carte mère à des codes d’erreur indiquant des problèmes de mémoire.

Un utilisateur de Reddit a déclaré avoir traversé deux mobos Z690 Hero en seulement trois jours, dont l’un a pris feu, tandis que d’autres ont signalé des incidents similaires sur des plateformes comme YouTube et les forums d’Asus. Il s’avère que le coupable était un condensateur installé à l’envers à côté des emplacements DDR5 du mobo, qui a également endommagé les MOSFET et les composants à proximité, entraînant des erreurs de code 53.

Un extrait de la déclaration d’Asus se lit comme suit :

« Nous avons récemment reçu des rapports d’incident concernant la carte mère ROG Maximus Z690 Hero. Dans notre enquête en cours, nous avons identifié de manière préliminaire un problème potentiel de condensateur de mémoire inversée dans le processus de production de l’une des lignes de production qui peut causer le code d’erreur de débogage 53, pas de poste ou endommager les composants de la carte mère.

Asus a révélé que les cartes mères avec la référence no. 90MB18E0-MVAAY0 et le numéro de série commençant par MA, MB ou MC étaient des unités potentiellement concernées et demande aux propriétaires d’identifier les leurs en se référant à l’emballage du produit.

La société a également indiqué que quelques incidents avaient été signalés en Amérique du Nord au 28 décembre et qu’elle travaillait sur un programme de remplacement tout en poursuivant l’inspection avec les fournisseurs et les clients pour identifier toutes les unités défectueuses. Les acheteurs concernés sont priés de contacter le service client ASUS.