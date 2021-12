Plus de VRAM, mais pour qui ? Test Nvidia RTX 2060 12 Go

Aujourd’hui, nous examinons les Nouveau GeForce RTX 2060, vous savez, le modèle de 12 Go que les joueurs espéraient aider à résoudre la pénurie de GPU. Eh bien, je soupçonne que la plupart d’entre vous n’avaient pas de grands espoirs sur celui-là, et ceux qui en avaient ont probablement déjà perdu espoir.

C’est parce qu’après l’annonce officielle il y a 3 semaines, il n’y a pratiquement plus de stock à avoir, et les très rares que vous pouvez trouver au détail sont excessivement chers, même par rapport aux modèles 6 Go (!).

Au moment de la rédaction, il est possible d’acheter un RTX 2060 de 6 Go auprès de détaillants comme Newegg pour 620 $, ce qui représente une prime de près de 80% par rapport aux 350 $ qu’ils ont vendus en 2019. Nous pourrions trouver un seul modèle de 12 Go proposé pour 830 $. C’est une prime de 34% par rapport aux cartes 6 Go existantes, et c’est une histoire similaire sur d’autres marchés où nous avons vérifié. Bref, impossible d’en trouver à un prix raisonnable. Ensuite, bien sûr, Nvidia a été intelligent en n’incluant pas de PDSF pour la nouvelle variante de 12 Go dans l’annonce officielle et nous soupçonnons que cela faisait partie de leur stratégie.

Vous voyez, nous avons toujours pensé qu’il serait logique que Nvidia et AMD lancent des gammes de produits antérieures sur des nœuds plus anciens pour aider à atténuer les problèmes d’approvisionnement, tout comme Nvidia semble enfin le faire avec le 12 Go RTX 2060. Cependant, nous se sont trompés en pensant qu’ils feraient cela parce qu’ils se souciaient des joueurs, les clients qui les ont amenés là où ils sont aujourd’hui.

Après tout, ce sont des entreprises et leur objectif principal est de gagner de l’argent, de maximiser les profits et de plaire aux actionnaires. Ainsi, inonder le marché de produits abordables de la génération précédente n’est pas dans leur meilleur intérêt, surtout lorsqu’ils peuvent simplement vendre ces produits à des marges sans précédent aux mineurs à la place.

En termes simples, le RTX 2060 de 12 Go n’a jamais été destiné à être vendu aux joueurs, au lieu de cela, Nvidia cherche à capitaliser sur la situation actuelle et à augmenter l’offre aux mineurs. Plus cela dure, moins les joueurs deviendront importants pour les fabricants de GPU en tant que marché visé. Mais quel choix les joueurs ont-ils ?

De plus, à la minute où il y a un crash crypto et que les choses commencent à revenir à la normale, les joueurs se bousculeront pour obtenir cette nouvelle carte graphique GeForce brillante. Nvidia le sait et leur seule préoccupation est de gérer les affaires après la fin inévitable du boom actuel de la crypto-monnaie.

On peut soutenir que la meilleure façon de le faire est de vendre autant de cartes graphiques de jeu non compétitives que possible aux mineurs, donc quand elles finiront par inonder le marché de l’occasion, elles seront presque sans valeur. Donc, encore une fois, c’est pourquoi le RTX 2060 de 12 Go existe, et pourquoi il est peu probable que vous en achetiez un pour les jeux. Quoi qu’il en soit, si par miracle cela finit par avoir un sens pour vous, comment fonctionne-t-il exactement ? Pour le savoir, nous avons acheté un Zotac 12 Go RTX 2060 (largement surpayé) dont nous avons brièvement discuté dans la mise à jour des prix du GPU de ce mois-ci.

Avant de passer aux benchmarks, examinons rapidement les spécifications du RTX 2060 de 12 Go, ainsi que le système de test. Contrairement à la carte 6 Go d’origine, la version 12 Go comporte 2176 cœurs CUDA, soit le même nombre que la 2060 Super, ce qui en ferait une 2060 Super mais avec plus de VRAM.

Mais il y a plus, contrairement au 2060 Super qui utilise un bus mémoire de 256 bits, le 12 Go 2060 utilise le même bus 192 bits que le 2060 d’origine, réduisant la bande passante mémoire de 448 Go/s à seulement 336 Go/s , une grosse réduction de 25%. Cela signifie que le 12 Go 2060 devrait fonctionner entre le 6 Go 2060 et le 2060 Super, et selon le jeu et les paramètres de qualité utilisés, il peut être plus proche de l’un ou l’autre modèle. En ce qui concerne les tests, nous utilisons notre système de test GPU Ryzen 9 5950X doté de 32 Go de mémoire DDR4-3200 CL14 double rangée et double canal. Entrons dans les données…

Repères

À commencer par Assassin’s Creed Valhalla à 1080p et veuillez noter que ces résultats ont été mis à jour avec la dernière version du jeu qui a considérablement amélioré les performances des GPU GeForce haut de gamme, avec des gains plus légers pour les modèles de milieu de gamme ou bas de gamme, comme le RTX 2060.

Ici, le modèle 12 Go n’est pas plus rapide que la version 6 Go, ce qui est évidemment décevant et cela signifiait que les deux étaient légèrement plus lents que le 5600 XT.

La situation à 1440p n’est pas différente avec les deux modèles 2060 avec une moyenne de seulement 49 ips, ce qui les rend plus lents que le 5600 XT.

Ensuite, nous avons Cyberpunk 2077 et nous examinons des performances très similaires à celles du modèle 6 Go. En fait, à ce stade, vous pouvez appeler ce que nous voyons à 1080p « performances identiques », avec 64 ips en moyenne en utilisant des paramètres de qualité légèrement réduits.

Les chiffres à 1440p n’impressionneront pas exactement, et malgré le tampon plus grand, les performances restent largement inchangées par rapport à l’ancien modèle 6 Go.

Nous envisageons des performances similaires à 2060 dans Death Stranding à 1080p avec 119 ips en moyenne, ce qui rend le 12 Go 2060 seulement 5% plus rapide que la version 6 Go.

Curieusement, à mesure que nous augmentons la résolution, les 12 Go 2060 se rapprochent de la version 6 Go, car il semblerait que la bande passante mémoire soit plus un problème ici, par opposition à la capacité mémoire.

En testant avec Horizon Zero Dawn, nous voyons que le nouveau 12 Go 2060 est positionné entre la version 6 Go et le 2060 Super avec 83 fps en moyenne.

Ensuite, à 1440p, la marge est réduite car la plus grande capacité de mémoire n’est pas requise et à la place, la bande passante de la mémoire devient plus pertinente.

Nous envisageons une augmentation jusqu’à 5% dans Rainbow Six Siege à 1080p, ce qui est à peu près aussi bon que pour le 12 Go 2060 par rapport à la carte 6 Go.

L’augmentation de la résolution à 1440p réduit la marge entre les modèles 6 Go et 12 Go car les deux ont la même bande passante de 336 Go/s.

Enfin, nous jetterons un bref coup d’œil aux résultats de Watch Dogs Legion et ici, le RTX 2060 est plutôt peu impressionnant, quelle que soit la version que nous examinons, car les performances sont les mêmes, bien en deçà de 60 ips alors qu’ils suivent le RX 5600 XT .

Le 5600 XT était également plus rapide à 1440p et bien que le 12 Go 2060 soit jusqu’à 9 % plus rapide que la variante 6 Go, les deux n’atteignaient pas la moyenne de 40 ips.

Consommation d’énergie

En termes de consommation électrique, le modèle 12 Go n’est pas différent de la version 6 Go. Les deux ont poussé l’utilisation totale du système à 358 watts lors des jeux, à peu près la même consommation d’énergie que le RTX 3060 plus rapide.

Résumé des performances

Il est juste de dire que la version 12 Go de la GeForce RTX 2060 a fonctionné comme prévu, ou peut-être un peu moins bien que prévu. Force est de constater que le bus mémoire limité étouffe un peu le GPU, notamment en 1440p. Mais avant de conclure, jetons un coup d’œil aux performances moyennes observées à 1080p et 1440p, ainsi qu’aux performances thermiques du modèle Zotac Gaming Twin Fan…

En commençant par les résultats 1080p, nous constatons qu’en moyenne sur les 12 jeux testés, le 2060 12 Go était ~ 4% plus rapide que le modèle original de 6 Go, ce qui n’a rien d’extraordinaire. Cela en faisait également le deuxième GPU le plus lent de notre test, ou techniquement, il était à égalité avec le 5600 XT, un autre GPU lent par rapport aux normes actuelles, mais certainement assez bon pour les jeux 1080p.

1440p était un peu plus difficile, mais même ici, nous avons vu plus de 60 ips en moyenne sur les jeux testés, ce qui est décent. Encore une fois, le 12 Go 2060 était 4% plus rapide que le modèle 6 Go et à peu près à égalité avec le 5600 XT.

Après 30 minutes de jeu dans une pièce 21 C à l’intérieur d’un boîtier fermé, le Corsair Obsidian 500D, le Zotac Gaming RTX 2060 Twin Fan 12 Go a culminé à 68 C, ce qui est un excellent résultat, même si la vitesse du ventilateur était un peu élevée à 2200 RPM .

La carte est restée relativement silencieuse à 43 dBA et pas beaucoup plus bruyante que les ventilateurs du boîtier de notre système de test. Il s’agit d’un modèle de série, il fonctionne donc selon les spécifications de référence et qui a vu une horloge de base de 1875 MHz en moyenne avec la mémoire à 14 Gbps.

Ce que nous avons appris

Voilà… la version 12 Go super peu excitante de la GeForce RTX 2060. Bien sûr, si cette carte graphique avait réussi à arriver à un prix inférieur avec une offre solide, nous serions très enthousiastes à propos de sa sortie, mais c’était ne sera jamais le cas. Ce produit a toujours été destiné aux mineurs.

Franchement, les joueurs n’ont pas besoin d’une version 12 Go du RTX 2060. Donnez-nous simplement l’ancien modèle à moitié prix et ce sont des jours heureux, aussi tristes que cela puisse être. Et bien que ce ne soit pas une bonne situation pour les joueurs ou les constructeurs de PC, c’est une excellente nouvelle pour Nvidia et AMD.

De manière générale, le 12 Go 2060 n’est pas pertinent pour les joueurs. Pour nous, cependant, il était au moins intéressant de comparer une spécification similaire 2060 avec 6 Go et 12 Go de VRAM, et c’est une discussion intéressante qui a repris début 2019. À l’époque, beaucoup critiquaient le RTX 2060 pour son manque de VRAM, mais nous avons estimé que dans l’ensemble, c’était un produit solide et certainement l’une des meilleures offres de la série Turing.

Pourtant, le recul était fort, nous avons donc étudié l’utilisation de la mémoire dans 37 jeux et avons constaté que le 2060 fonctionnait bien par rapport au RTX 2070 à non seulement 1440p, mais aussi 4K et cela nous a amenés à conclure que l’utilisation de la mémoire pour le 2060 ne serait pas être un problème pour les années à venir. Des trucs de boule de cristal, mais cela fait 3 ans que nous avons publié cette critique, et il est juste de dire que le 6 Go 2060 est toujours bien pour les jeux 1440p.

Si vous avez apprécié cette critique déprimante, faites passer le mot et partagez cette fonctionnalité, afin que plus de joueurs puissent apprendre pourquoi ils devraient éviter le 12 Go 2060. Et bien sûr, restez à l’écoute pour plus de nouvelles critiques de produits GeForce et Radeon que vous ne pourrez probablement pas à acheter au début de l’année prochaine.

