Ce refroidisseur M.2 actif aidera à réduire les températures des SSD PCIe Gen 4 / Gen 5

Dans le contexte : avec l’arrivée du PCIe Gen 4, les SSD NVMe M.2 sont désormais plus chauds et plus rapides, deux éléments qui devraient encore augmenter dans les SSD PCIe 5.0 de nouvelle génération. En tant que tels, les entreprises produisent des systèmes de refroidissement actifs plus robustes, dont un de Qiao Sibo doté d’une conception de ventilateur soufflant.

ITHome rapporte que le refroidisseur M.2, qui se fixe directement à un lecteur, est livré avec un dissipateur thermique et un ventilateur en aluminium intégrés, offrant des vitesses de 3 000 tr/min et un volume d’air maximal de 4,81 CFM. Cela sera certainement perceptible à travers la fenêtre en verre trempé de votre boîtier car il mesure 76 mm x 24,5 mm x 70,5 mm, pèse 120 g et a un niveau de bruit maximal de 27,3 dBA. Vous pourriez même avoir du mal à l’adapter aux autres composants de votre carte.

Nous avons déjà vu des disques M2 avec des solutions de refroidissement intégrées puissantes similaires—Aorus Gen4 7000s Prem de Gigabyte. Le SSD (ci-dessous) est doté d’un dissipateur thermique recouvert de nanocarbone appelé Thermal Guard Xtreme qui, selon lui, permet au lecteur de maintenir une séquence constante de 7 Go/s. vitesses de lecture pendant plus de 8 heures. Teamgroup, quant à lui, a dévoilé le T-Force Cardea Liquid II, un refroidisseur de liquide tout-en-un conçu pour être utilisé avec les derniers SSD PCIe Gen4 M.2.

Bien que ces types de refroidisseurs SSD puissent aider les SSD PCIe Gen4 à maintenir des vitesses d’environ 7 Go/s sans limitation, ils peuvent devenir nécessaires pour les SSD PCIe 5.0 en raison de leurs exigences de puissance plus élevées (environ 14 W) et de leurs vitesses. Nous avons récemment entendu parler des prototypes de SSD PCIe 5.0 M.2 « Project Nighthawk » et « Project Blackbird » d’Adata qui peuvent atteindre des vitesses séquentielles allant jusqu’à 14 Go/s en lecture et 12 Go/s en écriture dans le cas du premier.

Aucun mot sur les performances offertes par le dissipateur Qiao Sibo ou le prix.

Nous pouvons nous attendre à voir plusieurs SSD PCIe 5.0 au CES la semaine prochaine, bien que la plupart d’entre eux soient probablement présentés virtuellement, étant donné le nombre d’entreprises qui n’auront pas de présence en personne.