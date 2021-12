LG Display affirme que sa technologie OLED EX de nouvelle génération peut augmenter la luminosité de l’image jusqu’à 30%

Pourquoi c’est important : alors que les téléviseurs OLED présentent plusieurs avantages par rapport aux téléviseurs LCD-LED, un domaine où ils ne peuvent pas rivaliser est la luminosité. Mais LG Display affirme que sa technologie OLED EX de nouvelle génération résout ce problème, améliorant la luminosité jusqu’à 30 % par rapport aux écrans OLED conventionnels.

OLED EX, cette dernière partie est un acronyme de « Evolution » et « eXperience », a la même caractéristique OLED distinctive selon laquelle chaque pixel émet de la lumière indépendamment sans nécessiter de rétroéclairage séparé, ce qui permet d’obtenir des noirs parfaits, des taux de rafraîchissement plus rapides et aucune floraison.

Le plus gros problème avec les OLED est que la plupart des téléviseurs culminent actuellement à environ 500 à 600 nits, ce qui est inférieur à ce que de nombreux téléviseurs haut de gamme non OLED sont capables d’atteindre, mais LG Display a résolu ce problème en convertissant les éléments d’hydrogène présents en éléments électroluminescents organiques. en deutérium stable, améliorant leur stabilité et leur efficacité, leur permettant d’émettre plus de lumière.

« Le deutérium est deux fois plus lourd que l’hydrogène normal, et seule une petite quantité existe dans le monde naturel, car un seul atome de deutérium se trouve dans environ 6 000 atomes d’hydrogène ordinaires », écrit la société. « LG Display a trouvé comment extraire le deutérium de l’eau et l’appliquer à des dispositifs électroluminescents organiques. Une fois stabilisés, les composés de deutérium permettent à l’écran d’émettre une lumière plus vive tout en maintenant une efficacité élevée pendant longtemps.

LG Display ajoute que OLED EX améliore également la précision des couleurs. Il utilise des algorithmes personnalisés pour prédire l’utilisation de 33 millions de diodes OLED dans un écran 8K afin qu’il « contrôle avec précision l’entrée d’énergie de l’écran pour exprimer plus précisément les détails et les couleurs du contenu vidéo en cours de lecture ».

La technologie peut également profiter à la conception physique d’un téléviseur. LG Display affirme avoir été en mesure de réduire l’épaisseur de la lunette de 6 mm à 4 mm sur les écrans OLED de 65 pouces.

La société note qu’elle a vendu plus de 10 millions de téléviseurs OLED au cours des deux dernières années, et malgré le recul du marché mondial de la télévision de 12% cette année, elle a tout de même enregistré une croissance de 70% des ventes OLED jusqu’en 2021.

LG Display intégrera la technologie OLED EX dans tous ses panneaux de télévision OLED à partir du deuxième trimestre 2022. Espérons que cela fonctionne aussi bien que l’affirme l’entreprise.