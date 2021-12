Un navigateur pour l’Apple Watch : voici comment ça marche

Parfois, il peut être très utile de consulter rapidement un site Web sans avoir à sortir votre iPhone de votre poche. Cependant, en plus de la taille de l’écran, il y a quelques petites choses auxquelles vous devez faire attention lorsque vous surfez avec l’Apple Watch. Soit dit en passant, nous utilisons le µBrowser d’Arno Appenzeller, une application chère à 99 cents.

Entrez les pages ou recherchez

Lors de la saisie des données, vous avez le choix entre différentes options :

Vous pouvez appeler les signets enregistrés. Vous entrez l’URL sur la montre. Pour cela, vous pouvez utiliser les méthodes de saisie standard de la montre. Entrez donc lettre par lettre avec « gribouillis » ou dictez le texte. Vous utilisez le champ de recherche. La saisie vocale fonctionne mieux ici que lorsque vous essayez de dicter une URL. Le moteur de recherche DuckDuckGo vous montre ensuite les résultats, que vous pouvez sélectionner à nouveau en un seul clic.

Gérer les favoris

Le moyen le plus rapide de configurer vos signets est d’utiliser l’application µBrowser Companion sur l’iPhone. Ensuite, ils apparaissent sur l’Apple Watch et vous pouvez les sélectionner et les appeler en un seul clic. Vous pouvez également faire glisser une URL vers la gauche dans l’historique de navigation sur la montre et en faire un signet.

La sécurité prime sur le confort

Si vous souhaitez visiter une page avec le µBrowser sur l’Apple Watch, vous devez toujours confirmer par un appui supplémentaire que vous souhaitez vraiment appeler la page. Cela est dû aux spécifications d’Apple. Arno Appenzeller écrit dans l’introduction de l’application qu’il supprimera ce robinet supplémentaire dès que cela lui sera techniquement possible.

Il n’y a pas de retour en arrière

Ce qui me manque le plus, c’est le bouton retour. Vous ne pouvez pas accéder à la page précédemment visitée sur l’Apple Watch, vous pouvez uniquement fermer la page actuelle et recommencer. Sur des sites comme notre blog de tendances, vous pouvez bien sûr toujours revenir à la page de démarrage d’un simple toucher ou utiliser la fonction de recherche.

Quelle est l’utilité du µBrowser dans la vie de tous les jours ?

Les pages que j’ai visitées sur mon Apple Watch SE étaient toutes faciles à lire et à créer rapidement sans que j’aie à attendre trop longtemps. Vraiment étonnamment utile.

J’ai même pu me connecter à mon compte Instagram. Cependant, c’est un peu plus compliqué. Si vous ne souhaitez pas saisir votre nom et votre mot de passe en gribouillant ou en utilisant des commandes vocales, vous avez besoin d’un gestionnaire de mots de passe. Enpass a bien fonctionné dans mon cas, mais c’est quelques pas de trop à mon goût avant que je puisse voir mon flux.

Ma conclusion sur le surf avec le µBrowser sur l’Apple Watch

Sur l’iPhone, il est beaucoup plus pratique de parcourir Internet. Mais si, par exemple, vous avez un site d’actualités auquel vous accédez plus souvent dans la journée ou une application web, le µBrowser sur la montre peut être une alternative intéressante à l’utilisation de l’iPhone.

Le prérequis est bien entendu que le site soit bien programmé et puisse s’adapter à toutes les tailles d’affichage possibles. Mais cela a toujours été le cas avec les pages que j’ai visitées avec. Et bien sûr cela va de soi sur notre blog tendance.

Que pensez-vous du µBrowser ? Gimmick ou complément utile ? Si vous voulez essayer vous-même de surfer sur l’Apple Watch : vous pouvez obtenir le µBrowser dans l’App Store pour 0,99 €.