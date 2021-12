Comment l’incendie de la benne à ordures Cyberpunk 2077 est-il devenu l’un des jeux les plus joués de 2021 ?

Dans le contexte : le lancement de Cyberpunk 2077 était tout simplement désastreux, même de l’aveu même de CD Projekt Red. Il était en proie à de longs délais, totalement surestimé, puis pratiquement injouable sur les consoles de dernière génération. La version PC était jouable, mais buggy et les ports de la génération actuelle étaient complètement absents. Les fans anxieux pour le match ont été déçus vocalement. Pourtant, Cyberpunk 2077 est devenu l’un des plus grands jeux de 2021.

Selon le bilan de fin d’année de Valve, Cyberpunk 2077 a culminé l’année avec un nombre de joueurs simultanés de plus de 200 000 et des ventes qui le placent dans la troisième tranche la plus vendue (Argent) sur Steam avec Resident Evil Village et Moster Monde des chasseurs. Comment est-ce arrivé? Jetons un regard en arrière.

Cyberpunk 2077 a eu une très longue période de gestation. La plupart des jeux AAA ont un cycle de développement d’environ trois à cinq ans. Le titre a été initialement annoncé en 2012 en tant que nouveau RPG que CDPR Team 2 avait développé (vidéo ci-dessous). Ainsi, au moment de sa sortie, Cyberpunk 2077 était en gestation depuis au moins huit ans. Ce fait a laissé au CDPR très peu d’excuses pour l’état du jeu « fini » et les nombreux retards qui ont précédé son lancement.

Le studio polonais est également tombé dans le même piège médiatique que Hello Games a fait avec No Man’s Sky. Les développeurs ont saisi de nombreuses occasions pour montrer le jeu et le jouer comme il était plus que ce qu’il était en se concentrant fortement sur la version PC. Par exemple, CDPR a finalement sorti sa première bande-annonce officielle à l’E3 2018. Elle était entièrement cinématographique, ce qui n’est pas inhabituel au vu des bandes-annonces. Cependant, la vidéo commence par déclarer qu’il s’agissait d’une « séquence de moteur de jeu » (ci-dessous).

Un rapport au début de 2021 examinant le jeu affirmait que la bande-annonce était « presque entièrement fausse », une allégation que CDPR a catégoriquement démentie. Cependant, après avoir joué le jeu, plusieurs incohérences viennent étayer cette supposition. Il y a plusieurs références à des voitures volantes dans la remorque, mais aucun véhicule volant utilisable n’a trouvé sa place dans la version finale. De plus, il apparaît avec le recul que très peu de cinématiques de la bande-annonce ont été finalisées. Que la bande-annonce soit ou non une séquence de moteur de jeu « truquée », le produit final semblait loin d’être aussi raffiné que la bande-annonce, ce qui a laissé tomber les fans.

Cependant, le manque de finition graphique de Cyberpunk était la moindre des préoccupations du CDPR. Bien avant que les versions PlayStation 5 et Xbox Series X ne soient imminentes, les développeurs étaient censés travailler dur sur les versions PS4 et XB1 du jeu. Les « mises à niveau » de la prochaine génération étaient pratiquement une réflexion après coup en fin de partie, car le développement s’étendait littéralement sur toute une génération de consoles. À leur sortie, les versions PlayStation et Xbox étaient dans un état épouvantable, indiquant apparemment que les développeurs avaient trop de fers au feu avec des ports de nouvelle génération planifiés à la hâte qu’ils voulaient publier simultanément.

En fait, les conditions de Cyberpunk 2077 au lancement sont devenues une sorte de blague, avec de nombreux YouTubers et même CDPR publiant des « bobines de bugs » hilarantes pour le jeu (ci-dessous). Mais ce n’était vraiment pas drôle. Dans l’ensemble, les joueurs PS4 et XB1 étaient fous de trouver le jeu injouable. Beaucoup ont demandé des remboursements, ce que CDPR a gracieusement accepté, et Sony a finalement entièrement retiré le jeu du PlayStation Store.

Les avocats ont également frappé le studio avec un recours collectif, qu’il a récemment réglé pour la somme dérisoire de 1,85 million de dollars. Au total, le CDPR a versé près de 53 millions de dollars en remboursements et en règlements au cours du lancement raté. Malgré l’impact monétaire, Cyberpunk 2077 a été le facteur déterminant des performances record de CDPR pour son exercice 2020. Le studio a déclaré des bénéfices nets de 303 millions de dollars pour l’année, soit le triple de ses rendements pour l’exercice 2019. Alors, comment le CDPR a-t-il transformé son feu de benne à ordures en une mine d’or ?

Le jeu a décroché plus de huit millions de précommandes dès le début, ce qui a aidé, même si beaucoup d’entre elles ont probablement été remboursées. Cependant, CDPR a également pris une page du manuel Hello Games en jurant de ne pas abandonner le jeu. Jusqu’à présent, il a tenu cette promesse. Dès le départ, il a déclaré qu’il fournirait deux mises à jour majeures au début de 2021 pour résoudre la plupart des problèmes, ce qu’il a fait.

Quelques mois et de nombreux correctifs mineurs plus tard, Sony a rétabli Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store le 21 juin 2021. Le 29 juin, CDPR a assuré aux joueurs que la stabilité du jeu était « satisfaisante », bien qu’il ait averti les propriétaires de consoles d’éviter d’acheter le jeu. à moins qu’ils n’aient une PS4 Pro ou une Xbox One X. À la mi-juillet, Cyberpunk 2077 était le jeu le plus vendu du PlayStation Store. En novembre, Steam a déclaré Cyberpunk son « meilleur vendeur mondial » et qu’il avait fait passer sa note de critique à « Très positive ».

Le travail n’est cependant pas terminé. Malgré des ratés révolutionnaires et un premier DLC qui n’a pas impressionné les fans, le président de CD Projekt Red, Adam Kiciński, a déclaré que Cyberpunk 2077 deviendrait finalement un « très bon jeu ». Avoir un très bon jeu est une excellente nouvelle pour les propriétaires actuels de Cyberpunk 2077, mais qu’en est-il de ceux qui attendent les mises à niveau de nouvelle génération ?

Tout ce travail supplémentaire sur la débâcle du lancement a considérablement repoussé la production des ports PS5 et XBSX. En octobre 2021, le CDPR ne prévoit pas de publier les mises à niveau avant 2022. Au moment d’écrire ces lignes, cela pourrait prendre aussi peu que quatre jours, mais ne comptez pas dessus. La dernière chose que CDPR veut faire est de sortir une version de nouvelle génération très retardée du jeu qui a déjà terni sa réputation.