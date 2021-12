Les cartes graphiques chinoises Fenghua 1 présentées sous GFXBench

En bref : les premiers GPU chinois sont impressionnants sur le papier, mais la société qui les fabrique ne semble pas trop désireuse de les vendre aux consommateurs. Au lieu de cela, il les présente comme des accélérateurs de calcul économes en énergie pour les systèmes cloud, même si la fiche technique indique qu’ils prennent en charge DirectX et Vulkan.

En novembre, nous avons appris qu’une société chinoise appelée Innosilicon avait développé un GPU qui pourrait être un succès similaire à celui de YMTC et de sa mémoire NAND 3D à 128 couches. La nouvelle carte graphique – surnommée Fenghua 1 – n’a pas reçu d’annonce flashy comme Nvidia et AMD sont connus, mais ce qui a attiré notre attention, c’est qu’elle a été conçue pour prendre en charge les API DirectX et Vulkan utilisées dans de nombreux jeux PC modernes.

Cette semaine, Stewart Randall de TechNode a partagé une courte vidéo sur Twitter de ce qui semble être la preuve que le premier GPU chinois n’est pas qu’un mirage. La vidéo montre un PC mini-tour équipé de la carte graphique Fenghua 1 d’Innosilicon fonctionnement la référence GFXBench T-Rex. Il n’y a pas de compteur d’images par seconde à l’écran, et nous ne voyons pas le résultat du test, mais comme il s’agit plutôt d’une référence orientée mobile, il serait injuste de faire des comparaisons avec les cartes graphiques existantes d’AMD et Nvidia.

Au moins sur le papier, le Fenghua 1 devrait correspondre aux cartes graphiques bas de gamme. Il existe deux variantes, un Type-A capable de fournir jusqu’à cinq téraflops de performances FP32 et un Type-B qui peut doubler cela grâce à une architecture à double puce. Ils sont tous deux basés sur PowerVR IP d’Imagination Technologies, ce qui devrait les rendre relativement écoénergétiques malgré leur fabrication à l’aide d’un nœud de processus de 12 nm. Ils prennent également en charge DirectX 11, DirectX 12 et Vulkan 1.2.

À titre de référence, la GTX 1660 SUPER de Nvidia peut fournir un peu plus de cinq téraflops de performances FP32, et la RTX 2080 non Ti fournit juste un cheveu de plus de 10 TFLOPS. Cependant, les spécifications fournies par Innosilicon ne semblent pas correspondre. D’une part, les cartes Fenghua 1 utilisent une mémoire GDDR6 et GDDR6X de 19 Gbit/s pour jusqu’à 304 Go par seconde de bande passante, et la société affirme que le taux de remplissage des pixels de la configuration de type A est de 160 GPixels par seconde. D’un autre côté, la consommation d’énergie typique est de 50 watts, et il n’y a aucun moyen de dire comment ces spécifications se traduisent dans les scénarios de jeu.

Innosilicon dit qu’il vendra différentes variantes avec 4, 8 et 16 gigaoctets de VRAM, et les supports marketing indiquent qu’elles sont principalement destinées au marché des entreprises. On ne sait pas grand-chose sur la disponibilité au détail, mais nous en apprendrons peut-être plus sur ces mystérieuses cartes graphiques l’année prochaine.