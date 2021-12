Remedy s’associe à Tencent pour créer un jeu de tir coopératif gratuit

Quelque chose à espérer : le géant chinois du divertissement Tencent a une présence massive dans l’industrie du jeu, et sa domination mondiale ne fait que croître au fil des ans. Il a déjà recruté plusieurs développeurs de jeux non chinois pour leur talent et leurs adresses IP, et maintenant, il s’associe au développeur de Control Remedy pour créer un nouveau titre appelé « Vanguard ».

Cet accord est remarquable car il n’implique pas du tout que Tencent s’empare de Remedy. Vanguard est et restera la propriété intellectuelle de Remedy. Au lieu d’une sorte de fusion ou de rachat, ces deux sociétés travaillent en fait ensemble pour cofinancer et copublier le jeu.

Ce sera un jeu de tir gratuit mettant l’accent sur le gameplay coopératif PvE et les éléments de service en direct. Cependant, d’autres détails sont encore en suspens – nous ne savons pas si le jeu sera à la première ou à la troisième personne, par exemple. Il est peut-être prudent de s’attendre à ce dernier. Les tireurs à la troisième personne sont ce pour quoi Remedy est connu, après tout, surtout après la sortie de Control, l’un des meilleurs (et des plus étranges) tireurs d’action-aventure à la troisième personne.

Alors, à quoi ressemblera la division du travail ici pour Remedy et Tencent ? Remedy travaillera bien entendu exclusivement sur le projet principal, mais les deux parties investiront leurs caisses dans le budget.

Lorsque le jeu approchera de la sortie et sera prêt à être localisé, Tencent prendra en charge ces coûts pour les « marchés asiatiques sélectionnés », tandis que Remedy se chargera de ce processus pour les autres régions. Chaque entreprise paiera ses propres frais de publication et d’exploitation post-lancement de sa propre poche. Cependant, les revenus seront partagés entre les entreprises une fois que le jeu sera opérationnel.

Vanguard obtiendra également une version mobile, que Tencent développera et publiera dans le cadre d’un « système de partage des revenus distinct » – probablement celui qui favorise Tencent car il y ferait la plupart du travail.

Il reste à voir si Vanguard s’avérera être un jeu décent ou non. Remedy se divise assez mince en ce moment; travailler sur quatre nouveaux projets au total. Ceux-ci incluent Vanguard, la suite de Control, une sorte de jeu coopératif se déroulant dans l’univers de Control, et bien sûr, Alan Wake 2.