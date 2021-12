Le président de Nintendo dit que la Switch pourrait être en pénurie à partir du mois prochain

Dans le contexte : la Nintendo Switch n’a pas été touchée par la pénurie de puces aussi gravement que la PlayStation 5, la Xbox Series S/X et les cartes graphiques, mais le président de la société a averti que cela pourrait changer à partir du mois prochain.

Alors que les dernières consoles de Microsoft et Sony restent incroyablement difficiles à trouver en dehors d’eBay, où vous pouvez vous attendre à payer des prix de scalper, la Nintendo Switch a mieux résisté pendant la majeure partie de la crise mondiale ; différents modèles sont actuellement disponibles sur Amazon.com, Amazon.co.uk, Newegg, etc.

Mais le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, prévient que les appareils Nintendo Switch pourraient bientôt être confrontés aux mêmes problèmes de disponibilité que tant d’autres produits électroniques grand public. Selon le journal japonais Kyoto NP, Furukawa a déclaré que l’approvisionnement de la Switch pourrait stagner début 2022 en raison de la pénurie de puces et de la perturbation de la logistique mondiale.

La Nintendo Switch était la plate-forme matérielle la plus vendue en termes d’unités vendues et de dollars générés en novembre et 2021 depuis le début de l’année. L’hybride a également été le système de jeu vidéo le plus vendu pendant 35 des 36 mois précédents. Mais malgré ces statistiques impressionnantes, Nintendo a abaissé le mois dernier ses prévisions de ventes pour le Switch de 25,5 millions à 24 millions en raison de la pénurie de semi-conducteurs.

La nouvelle des problèmes potentiels de disponibilité de la Switch sera un coup dur pour les fans de Nintendo, d’autant plus que l’ordinateur de poche se rapproche rapidement des 101,63 millions de ventes à vie de la Wii. Il battra sans aucun doute ce chiffre, mais cela pourrait prendre un peu plus de temps que prévu.

Si vous envisagez d’acheter un Switch, peut-être avec de l’argent ou des bons de Noël, la sage décision serait probablement d’en acheter un maintenant avant qu’il ne devienne difficile à trouver en stock.