L’ensemble Sonic the Hedgehog de Lego sera lancé le jour du Nouvel An

En bref : Lego a annoncé en février qu’il créait un ensemble de briques basé sur la mascotte bleue rapide de Sega. Avec seulement quelques jours avant que le calendrier ne passe à 2022, nous avons de bonnes nouvelles à partager concernant le prochain ensemble Sonic the Hedgehog Green Hill Zone.

Lego a déclaré que sa version analogique de la Green Hill Zone, qui a été conçue par Viv Grannell, un fan de Lego de 24 ans via la plate-forme Lego Ideas, sera disponible à l’achat à partir du 1er janvier 2022, pour un prix palpable de 69,99 $. Il est recommandé aux constructeurs âgés de 18 ans et plus; une fois construit, il mesurera 14″ x 7″ x 2,5″.

L’ensemble comprend 1 125 pièces, dont des mini-figurines de Sonic, Dr. Eggman, Phantom Ruby, Crabmeat et Moto Bug. Les acheteurs recevront également 10 boîtes d’anneaux de couleur dorée et un levier Technic pour « faire voler Sonic et ses amis dans les airs ».

Sam Johnson, le concepteur de Lego qui a aidé à donner vie au concept, a déclaré qu’ils l’avaient conçu pour qu’il soit tout aussi coloré et amusant que la version en jeu du niveau. Ils l’ont même rempli d’Easter-eggs à découvrir par les fans.

Lego n’est pas étranger aux croisements de jeux vidéo, s’étant déjà associé à Nintendo sur plusieurs ensembles, dont le Nintendo Entertainment System, un ensemble difficile à trouver de 2 646 pièces au prix de 229,99 $.

Les fans de Sonic ont également un nouveau long métrage à attendre alors que Sonic l’hérisson 2 débarque dans les salles le 8 avril 2022. Il mettra en vedette Sonic et son pote Tails ainsi que Knuckles l’échidna et Jim Carrey dans le rôle du docteur Robotnik.