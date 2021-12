Le réalisateur de It Takes Two dit qu’il préfère se faire tirer dessus plutôt que d’ajouter des NFT à ses jeux

Une patate chaude : peu de sujets font bouillir le sang des gens comme des jetons non fongibles (NFT) ajoutés aux jeux. Il semble que bien que la grande majorité des consommateurs soient contre cette pratique, de nombreux acteurs de l’industrie s’en moquent et envisagent de poursuivre leurs programmes, qui profitent définitivement aux joueurs et non à un autre moyen pour les entreprises de gagner de l’argent. Cependant, le réalisateur de It Takes Two, Josef Fares, n’est pas un fan et dit qu’il préférerait se faire tirer dessus plutôt que d’inclure des NFT dans ses jeux.

Fares a la réputation de dire ce qu’il pense, ayant prononcé la célèbre phrase « F*ck the Oscars » aux Game Awards 2017. Il a certainement passé un bon moment lors de l’événement de cette année, où It Takes Two a remporté le jeu de l’année, le meilleur jeu multijoueur et le meilleur jeu familial.

Dans une interview avec le Washington Post, il a été demandé à Fares si Hazelight Studios suivrait les traces d’autres entreprises et adopterait les jeux en direct et les NFT. « Service en direct ? Nous n’aurons jamais cela », a-t-il déclaré. «Certains jeux sont en fait conçus pour cela. je dis ça comme ça [for] les jeux que nous faisons – les jeux basés sur des histoires, la plupart des jeux à un joueur – l’accent sur la rejouabilité ne devrait pas être là parce que ce n’est pas de cela dont il s’agit. Nous avons déjà le problème que les gens ne finissent même pas les jeux d’expérience en solo, alors pourquoi se concentrer sur la rejouabilité ? »

Fares n’a fait aucun effort lorsqu’il a parlé des NFT, admettant qu’il préférerait se faire « tirer une balle dans le genou » plutôt que de les inclure dans ses jeux. « Laissez-moi vous dire ceci : quelle que soit la décision que vous prenez dans un jeu, où vous devez ajuster la conception pour faire payer le joueur ou faire quelque chose qui vous donne envie qu’il paie de l’argent, c’est faux, si vous me le demandez. Si tu fais un jeu [with the goal of telling] une histoire, je pense que c’est faux », a-t-il déclaré. « Maintenant, si vous demandez à un grand PDG qui dirige une entreprise, il vous dira que je suis stupide parce que les entreprises ont pour but de gagner de l’argent. Mais je dirais quand même non. Pour moi, le jeu est un art.

Les NFT sont devenus un sujet brûlant dans le jeu en ce moment. Plusieurs entreprises se sont jetées sur elles-mêmes en essayant de les intégrer dans des titres à venir, ce qui, dans le cas de Stalker 2, a entraîné une réaction si grave que les développeurs ont abandonné tout projet de les inclure.

Ubisoft a été au centre de la controverse NFT-in-games. La société prend depuis longtemps en charge les titres basés sur la blockchain et ajoute des NFT à Ghost Recon Breakpoint. La vidéo d’annonce de la plate-forme Ubisoft Quartz a suscité un flot d’aversions, et il semble que personne n’achète réellement les articles, mais Ubisoft dit qu’il ne reculera pas sur ses plans.

Certaines sociétés de jeux rencontrent plus de succès avec les NFT. Le sim basé sur la blockchain récemment annoncé par Peter Molyneux, Legacy, a déjà vendu plus de 50 millions de dollars de terrains virtuels, le terrain le plus cher s’étant vendu à près d’un million de dollars.