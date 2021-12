Aspirateur sans fil extra complet Samsung JET 90 dans le test

Rapide à prendre en main et super propre – un bon aspirateur sans fil doit répondre à ces deux propriétés.

Le Samsung JET 90 complete extra (numéro de série VS20R9076T7 / EG) m’a convaincu justement sur ces deux points. L’aspirateur sans fil était facile à utiliser et rapidement converti si je voulais changer la brosse à sol. La technologie multi-cyclone assure également une puissance d’aspiration élevée.

J’ai testé l’aspirateur sans fil avec la Samsung Clean Station VCA-SAE903, une station d’aspiration. Plus à ce sujet dans un post ultérieur.

Aspirateur sans fil bien pensé

L’aspirateur sans fil JET de Samsung est extrêmement pratique. Je tiens les 2,8 kilogrammes dans ma main plutôt que de m’allonger sur le sol. Cela rend la brosse à sol agréablement maniable. Avec une légère torsion du poignet, je passe facilement le pinceau dans tous les coins. Même sous un angle délicat. À 25 centimètres, il est également plus étroit que large.

La navigation dans l’aspirateur sans fil Samsung JET 90 complete extra est facile. Un léger tour de main suffit pour entrer exactement dans le coin (Image : Peter Giesecke)

L’aspirateur sans fil se compose d’un mélange de plastique et de métal. Le traitement est généralement de haute qualité. Cependant, Samsung a mis l’accent sur la qualité dans tous les domaines exposés à un stress particulier :

Avec toutes les connexions (tube métallique, pièces jointes), je ne pouvais que pousser les deux parties ensemble dans un sens, de sorte qu’elles soient toujours assises dans le bon sens. Tout ce qui peut être ajusté, je pouvais facilement desserrer et verrouiller à nouveau rapidement et en toute sécurité. Il s’agit d’une propriété importante qui ne peut être tenue pour acquise, surtout lorsqu’il s’agit de nettoyer rapidement un appartement.

Facile à utiliser

Avec une poignée aussi simple, j’ai ensuite étendu le tube d’aspiration rapidement et facilement. La fonction télescopique permet plusieurs niveaux de 93 à 114 cm. Avec ma taille de 183 cm, le Samsung JET 90 était toujours confortable à tenir.

Trois boutons, faciles d’accès, affichent en vue, également le niveau de charge de la batterie. L’aspirateur sans fil Samsung JET 90 complete extra est facile à utiliser (Photo: Peter Giesecke)

J’ai appuyé brièvement sur le bouton de démarrage avec mon pouce, puis j’ai pu téter. J’ai contrôlé l’appareil avec trois boutons : marche/arrêt, accélération et diminution. Contrairement aux autres aspirateurs sans fil, je n’ai pas eu à maintenir un bouton enfoncé tout le temps. Cela m’a donné plus de contrôle sur l’appareil pendant les manœuvres agiles.

Au-dessus des trois boutons, il y a un petit écran qui m’indique le niveau d’aspiration actuel. Le niveau de la batterie est affiché directement sur la batterie, qui se trouve également dans le champ de vision. Une solution simple et bonne.

Divers essais

L’aspirateur sans fil ne peut pas tenir seul. J’ai donc dû le suspendre à la borne de recharge fournie, qui est gratuite et ne nécessite qu’un branchement électrique, ou entre temps le poser par terre si je voulais déplacer un meuble. Cela semble être un inconvénient, mais ce n’est pas le cas. Parce que la construction légère préserve la maniabilité de la brosse à sols et l’empêche de devenir trop épaisse et de ne plus se glisser sous les placards.

L’aspirateur sans fil complet Samsung JET 90 et les accessoires fournis (Photo : Peter Giesecke)

L’aspirateur sans fil est également chargé dans la station de charge. Il y a même un emplacement de charge pour la deuxième batterie et une possibilité de brancher les accessoires, mais pas complètement. Seul reproche : pour y garer l’aspirateur à batterie, j’ai dû à chaque fois pousser le tube télescopique l’un contre l’autre. En contrepartie, la station était agréable et compacte. Donc pas un vrai point de critique.

Samsung fournit ces accessoires avec :

brosse à sol motorisée pour sols durs et moquettes

brosse à sol motorisée pour parquet

brosse ameublement motorisée

Attachement articulaire

Pinceau

Outil flexible

Deuxième batterie

La puissance d’aspiration du Samsung JET 90 complète

Le moteur à onduleur numérique a une puissance de 550 watts. La puissance d’aspiration effective peut atteindre 200 watts. Le Samsung JET 90 m’offrait trois niveaux d’aspiration :

Min: 18 watts de puissance d’aspiration, 60 min d’autonomie

Moyen : 40 watts, 30 min

200 watts maximum, 6 minutes

La deuxième batterie double efficacement le temps de fonctionnement. Je ne me suis pas fié aux informations du fabricant, mais je les ai mesurés moi-même.

Les bonnes chaussures pour la puissance d’aspiration élevée de l’aspirateur sans fil supplémentaire complet Samsung JET 90 : le nettoyage de l’appartement a été extrêmement rapide (Photo : Peter Giesecke)

Avec une utilisation mixte avec toutes les brosses sur différentes surfaces (stratifié, moquette à poils courts, moquette à poils longs, rembourrage), je suis arrivé à une durée de fonctionnement de 26 minutes au niveau intermédiaire (milieu). Ce n’était pas une mesure exacte, mais rend les informations de Samsung plausibles.

Cependant, la conclusion suivante était bien plus importante : le Samsung JET 90 est extrêmement puissant. Avec la maniabilité que j’ai déjà décrite ci-dessus, j’étais globalement plus rapide dans mon appartement de 55 mètres carrés qu’avec l’aspirateur à main, où je dois chercher plusieurs fois une nouvelle prise et démêler le câble.

Les brosses du Samsung JET 90

Samsung fournit trois brosses motorisées. Le petit est évidemment destiné au rembourrage et a éliminé de manière fiable toutes les peluches de mon canapé.

Petit et maniable, l’aspirateur sans fil complet Samsung JET 90 avec la brosse à rembourrage motorisée en accessoire (Photo: Peter Giesecke)

La brosse Turbo Action est conçue pour éliminer les fines particules de poussière des tapis et des sols durs. La brosse à action douce contient des fibres d’argent antistatiques qui sont particulièrement efficaces pour absorber la poussière sur les sols durs et les joints.

Cependant, je ne pouvais pas comprendre la différence, car les deux brosses aspiraient toujours tout immédiatement – du stratifié au tapis à poils longs. Seulement je n’ai pas pu tester les joints, car malheureusement je ne vis plus sur un parquet en bois. Donc, dans la vie de tous les jours, je me débrouillerais probablement avec une seule brosse pour tous les sols. Cependant, si vous recherchez le meilleur entretien possible pour les différentes surfaces de votre maison, la Samsung JET 90 est la brosse idéale pour chaque surface.

L’aspirateur sans fil complet Samsung JET 90 se sent à l’aise sur le tapis à poils longs – et je me sens alors bien sur le tapis propre (Photo: Peter Giesecke)

Toutes les brosses sont équipées d’un joint pivotant à 180 degrés. Je ne sais pas exactement ce que Samsung entend par là. Je vois les 180 degrés deux fois.

La brosse à sol et le tube d’aspiration forment normalement un angle d’environ 90 degrés. Cependant, si je veux le faire passer sous le meuble, la brosse à sol, le tube d’aspiration et la poignée peuvent former une ligne, c’est-à-dire une ligne à 180 degrés.

L’aspirateur sans fil complet supplémentaire Samsung JET 90 se glisse également confortablement sous mon placard. Il reste encore deux centimètres d’espace au sommet (Photo : Peter Giesecke)

Ce n’est pas un jeu d’arithmétique, mais cela signifie précisément que le tuyau est très près du sol et que vous arrivez loin sous le meuble. La brosse à sol mesure 6 cm de haut, le tube est environ 2 cm plus haut après 60 cm. Avec moi, je me mets en dessous partout. Ce n’est pas une évidence pour un aspirateur sans fil.

Le deuxième résultat à 180 degrés est le suivant : je peux tourner la brosse à sol de 90 degrés vers la gauche et vers la droite. Cela rend la brosse si maniable et l’aspirateur avec le Samsung JET 90 si rapide et facile. Cela fonctionne également sous l’armoire sans que le tuyau d’aspiration ne se soulève de manière significative.

Doublez l’autonomie avec une seconde batterie

La batterie a une capacité de 2 850 mAh. Il repose sur un rail sous la poignée. En un clic, je l’ai rapidement libéré et remplacé par la deuxième batterie incluse. En le branchant, ce qui n’a pris que quelques secondes, j’ai pu utiliser l’aspirateur sans fil deux fois plus longtemps.

La batterie de l’aspirateur supplémentaire complet Samsung JET 90 se trouve directement sur la poignée. En conséquence, j’ai toujours regardé le niveau de batterie, qui s’affiche via trois LED bleues (Photo: Peter Giesecke)

Trois LED bleues sur la batterie indiquent le niveau de charge. Pour moi, c’était assez d’aperçu lors de l’aspiration ainsi que lors de la charge.

Samsung indique un temps de charge de 3,5 heures. Dans mon cas, cependant, la batterie était à nouveau complètement chargée après 2,25 heures après une décharge complète en fonctionnement. Il se peut que les temps s’ajustent après plusieurs processus de charge, mais tout d’abord, je suis positivement surpris.

Filtrer les performances et le changement

Le Samsung JET 90 filtre l’air à l’aide d’un système de filtrage à plusieurs étages. La poussière grossière adhère à un filtre à mailles métalliques. Le cœur du système est le système multi-cyclone, dans lequel 99,999 % des poussières fines doivent être séparées de l’air. Il n’y a donc pas de sac à changer.

Le filtre de l’aspirateur sans fil complet Samsung JET 90 et son contenu après avoir nettoyé une fois mon appartement de 55 mètres carrés (Photo : Peter Giesecke)

Le bac à poussière de 0,8 litre est situé sur le dessus de l’appareil. Je l’ai résolu en un clic. J’aurais pu le vider sur une poubelle puis le nettoyer sous l’eau courante. Mais Samsung m’a également mis à disposition la Clean Station en tant que deuxième appareil de test – une station d’aspiration. Il vide le bac à poussière sans que la poussière ne retourne dans l’air et dans la maison. J’expliquerai exactement comment cela fonctionne dans un autre post.

Conclusion : aspirateur sans fil extrêmement maniable

Rapide à prendre en main et super propre – tels étaient les critères d’un bon aspirateur sans fil au début. Le Samsung JET 90 complete extra fait les deux avec brio. J’ai particulièrement aimé sa maniabilité (sous le placard et dans les coins), mais aussi sa puissance d’aspiration élevée, obtenue grâce à la technologie multi-cyclone sans sac.