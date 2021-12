Tech Trivia : Lequel de ceux-ci n’était pas un fabricant de processeurs x86 ?

Choisissez votre réponse et le bon choix sera révélé.

IBM a été impliqué dans le développement de systèmes x86 depuis leur création, concevant et fabriquant à un moment donné des processeurs x86 destinés aux PC ainsi qu’aux systèmes embarqués.

Cyrix était un développeur de microprocesseurs fondé en 1988. Ils se sont spécialisés dans les coprocesseurs mathématiques pour les microprocesseurs 286 et 386. IBM s’est associé à Cyrix pour produire ce qui allait devenir leurs produits les plus notoires, sortis autour de l’ère Intel Pentium, les processeurs Cyrix 5×86 et 6×86. Cyrix a été racheté par National Semiconductor en 1997, puis intégré à l’une des divisions de Texas Instruments.

VIA était un autre fabricant actif de processeurs x86 dans les années 1990, spécialisé dans les solutions basse consommation après l’acquisition d’IDT Centaur, marquant son entrée sur le marché des microprocesseurs avec les processeurs VIA C3, VIA C7 et VIA Nano. VIA continue de produire des puces par l’intermédiaire de Zhaoxin, une coentreprise avec le gouvernement municipal de Shanghai qui opère sur le marché chinois.

Motorola était l’une des premières sociétés de semi-conducteurs au monde, avec une riche histoire de microprocesseurs utilisés dans diverses applications, mais n’ayant jamais développé de processeur de classe x86 pour le marché des PC. La division semi-conducteurs de Motorola a été scindée en deux fabricants : ON Semiconductor, qui fonctionne encore aujourd’hui, et Freescale Semiconductor. Ce dernier a été acquis par NXP en 2015, qui des années plus tard a été racheté par Qualcomm.