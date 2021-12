5 applications pour fusionner des photos sur iPhone et iPad

Les appareils photo sont devenus l’un des points les plus importants des smartphones et la retouche photo a suivi ce succès. La preuve en est l’énorme quantité d’applications qui existent pour éditer des photos, plus précisément, les joindre et faire des montages. Donc, si vous recherchez certaines de ces applications et que vous avez un iPhone ou un iPad, aujourd’hui est votre jour de chance.

Nous vous proposons ensuite 5 applications pour joindre deux photos ou plus sur votre iPhone et iPad.

Application Raccourcis Apple

Avant de recourir aux différentes applications disponibles sur l’App Store, nous devons toujours donner une chance à l’application Raccourcis d’Apple, car, dans la plupart des cas, nous pouvons trouver un raccourci pour effectuer des actions qui résolvent le problème.

Pour joindre des photos sur iOS ou iPadOS, nous pouvons utiliser le raccourci « Grille photo ». Ce raccourci nous permet de joindre des photos horizontalement, verticalement, de créer une grille, de définir un cadre pour séparer les photos, parmi de nombreuses autres actions.

Ce raccourci prend en compte la résolution des photographies, donc si vous fusionnez des photographies avec des résolutions différentes, elles n’auront pas la même taille dans le résultat final.

Application PicSew

Si votre objectif est de joindre deux ou plusieurs captures d’écran d’une conversation WhatsApp, d’une page Web ou d’un document, PicSew est l’application que vous recherchez. Il détecte automatiquement les écrans verticaux et les combine parfaitement sans que nous ayons à faire autre chose que sélectionner des photos.

Cela nous permet également de joindre deux photographies ou plus horizontalement, en ajoutant un cadre qui les sépare du texte et en mettant en évidence des zones spécifiques de l’image.

Cette application n’est pas conçue pour créer des grilles personnalisées car elle ne joint les photos que verticalement ou horizontalement. Une fois les photos ou captures d’écran jointes, nous pouvons exporter le résultat en haute résolution vers notre appareil. De plus, cela nous permet également d’ajouter un filigrane aux assemblages.

Une autre option offerte par cette application lorsque nous voulons partager le contenu que nous avons créé est de l’exporter au format PDF, qui est également l’une des meilleures applications de l’App Store pour convertir des photos en PDF.

PicSew

Mise en page de l’application Instagram

Instagram a lancé il y a quelques années une application appelée Layout, qui nous permet de créer des mises en page de photos au format 4:3 et où nous pouvons les faire pivoter et les déplacer pour afficher la partie la plus importante de chaque photo.

Le nombre d’options n’est pas aussi élevé que ce que l’on peut trouver dans d’autres types d’applications pour créer des jointures de photos, mais pour la plupart des utilisateurs c’est plus que suffisant, d’autant plus que l’utilisation de l’application est totalement gratuite et qu’un compte n’est pas requis pour l’utiliser.

Mise en page Instagram

Application de création de collages

Collage Maker propose plus de 2 000 designs, effets, autocollants et outils pour créer le montage parfait. Bien que nous puissions utiliser l’application de manière totalement gratuite, pour en tirer le meilleur parti, nous devons utiliser l’abonnement mensuel ou annuel qu’elle nous propose.

Cependant, les options gratuites proposées sans paiement sont plus que suffisantes si vous n’avez pas de besoins très étendus et que vous souhaitez simplement créer un assemblage simple.

Il nous permet d’ajouter des autocollants et du texte à nos montages, ainsi que d’ajouter des effets 3D au texte. Il vous permet de combiner jusqu’à 64 photos dans un montage et dispose de 500 effets. Intègre également un éditeur vidéo

Nécessite iOS 13 ou version ultérieure et est compatible avec les Mac à processeur Apple M1.

Créateur de collages

Application Pic Stitch

Si vous souhaitez assembler différentes photographies pour créer un bon montage, Pic Stitch est l’une des applications qui offre la plus grande variété de formats pour créer des mises en page photographiques. Vous pouvez le télécharger gratuitement.

Vous pouvez utiliser les nombreuses fonctionnalités pour créer les assemblages idéaux. Il présente certains inconvénients comme ne pas vous permettre de modifier l’arrière-plan, la couleur et la bordure du cadre, et inclure un filigrane dans tous les montages.

Cependant, il permet de modifier le format. Si vos besoins ne sont pas trop élevés, cette application peut les satisfaire sans avoir à payer.

Point de photo

Comme c’est le bon moment pour faire de bonnes images, alors pourquoi ne pas essayer ? Voici ces conseils. Joyeux Noël.

