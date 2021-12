Le lancement du télescope spatial James Webb est reporté au jour de Noël

Vue d’ensemble : la NASA a déclaré dans une récente mise à jour que les conditions météorologiques défavorables au port spatial européen en Guyane française l’avaient incitée à reporter le lancement du télescope spatial James Webb. Initialement prévu pour prendre son envol le 24 décembre, le plus grand télescope spatial du monde tirera désormais pour un lancement le jour de Noël. Quand vous avez déjà plusieurs années de retard et que vous dépassez votre budget de plusieurs milliards de dollars, qu’est-ce qu’une journée supplémentaire va vous faire mal ?

Si vous êtes aux États-Unis et que vous souhaitez regarder le lancement en direct, vous devrez probablement définir une alarme. La nouvelle fenêtre de lancement cible se situe entre 12h20 et 12h52 Universal (UTC), ce qui correspond à 7h20 Eastern / 4h20 Pacific.

La NASA et Arianespace ont déclaré avoir terminé avec succès l’examen de la préparation au lancement du télescope et avoir autorisé le déploiement d’Ariane 5 et le début du séquençage du lancement. Une autre prévision météo sera émise ce soir afin de déterminer si le 25 décembre semble faisable ou si un autre report sera nécessaire.

La NASA, l’Agence spatiale européenne (ESA) et l’Agence spatiale canadienne (ASC) ont annoncé plus tôt cette année la sélection des programmes d’observateurs généraux pour la première année d’exploitation de la lunette, connue sous le nom de cycle 1. Environ 6 000 heures d’observation ont été mises à disposition. , avec des scientifiques de 44 pays qui demandent du temps.

Pour les curieux, la liste complète des programmes d’observateurs généraux sélectionnés est disponible en ligne pour un examen plus approfondi. Les premières cibles comprennent plusieurs objets de notre propre système solaire ainsi que des exoplanètes et des galaxies lointaines.