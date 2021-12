Maison intelligente sans internet : ces systèmes fonctionnent hors ligne

La maison intelligente a généralement besoin d’un accès à Internet. Car le contrôle à distance de vos lampes ou thermostats de chauffage dans l’appartement nécessite une connexion au routeur domestique. A l’inverse, des serveurs distants évaluent vos entrées vocales depuis Alexa, Google Assistant ou Siri afin de vous envoyer des réactions. Comment une maison intelligente peut-elle fonctionner sans Internet ? Bosch, Homee et d’autres fabricants montrent que cela peut très bien fonctionner.

Systèmes de maison intelligente qui fonctionnent également hors ligne

De nombreux utilisateurs semblent vouloir contrôler leur maison intelligente même sans Internet. Pas étonnant – ce serait ennuyeux si la lumière ne pouvait pas être allumée en cas de panne d’Internet. Certains fournisseurs se concentrent délibérément sur l’adéquation hors ligne.

Une sélection des solutions de maison intelligente les plus populaires :

AVM Fritz-Dect

AVM adopte une belle approche avec Fritz-Dect. Si vous possédez une Fritzbox, vous disposez déjà du centre de contrôle de votre maison intelligente. Il existe également des lampes LED, des interrupteurs et des thermostats de chauffage que vous connectez à votre routeur. Si demandé, le contrôle ne peut fonctionner que hors ligne, le fabricant ne collecte aucune donnée. La norme radio DECT comme alternative à Zigbee, Wi-Fi ou Z-Wave devrait être tout à fait suffisante pour les appartements ordinaires.

Les appareils intelligents se connectent entre eux via Dect. (Photo : AVM)

Mais : Fritz-Dect est également assez limité, il n’y a pas une large gamme d’accessoires. Le système devrait être plus que suffisant pour contrôler quelques lampes, interrupteurs et thermostats.

Maison intelligente Bosch

Avec Bosch Smart Home, vous êtes en réseau à la maison – sans aucune connexion cloud. Le cœur du système est un contrôleur de maison intelligente qui gère les périphériques connectés. Si Internet tombe en panne ou s’il est désactivé, vous ne pouvez pas utiliser les assistants vocaux, mais vous pouvez toujours utiliser des caméras connectées localement.

Les automatisations et les contrôles de temps sont entièrement disponibles, même les éléments de contrôle intelligents tels que Bosch Twist ou Flex fonctionnent complètement.

Sympa avec Bosch Smart Home : il existe différents packs d’entrée de gamme, et la gamme d’accessoires (capteurs, lampes, etc.) est désormais vaste. Vous pouvez également intégrer des produits d’autres fabricants tels que Philips Hue, Alexa, Google Assistant, mais vous aurez peut-être alors besoin d’un accès à Internet.

Ikea Trådfri

Ikea Trådfri ne se compose pas seulement de LED bon marché, c’est depuis longtemps un système de maison intelligente attrayant qui peut se passer d’Internet. Trådfri stocke les données nécessaires sur la passerelle associée. C’est également là que le traitement a lieu.

Ikea vous permet également d’utiliser la maison intelligente hors ligne. (Photo : Ikéa)

Les télécommandes, les volets roulants, toutes les lumières mais aussi les haut-parleurs symphoniques fonctionnent sans aucun contact avec le « monde extérieur ». De nouvelles automatisations peuvent également être programmées hors ligne. Et Philips Hue peut également être connecté à Trådfri.

Contrôle de la maison Devolo

Avec son propre Home Control, Devolo montre que la technologie sans fil Z-Wave n’a pas nécessairement besoin d’une connexion cloud. Avec le mode spécial de contrôle local, la domotique reste entièrement fonctionnelle en mode hors ligne. L’unité centrale enregistre vos paramètres pour les appareils de contrôle de la maison connectés.

Différents packs de démarrage sont disponibles auprès de Devolo Home Control. (Photo : Devolo)

Cependant, il y a une limitation : la configuration du Devolo Home Control Center et les modifications ultérieures des paramètres nécessitent une connexion à Internet. Une fois que tout est configuré, la Smart Home ne peut être contrôlée que depuis la maison – également via un smartphone ou une tablette – sans problème.

Homee

La startup berlinoise Homee vous propose une approche dans laquelle les données de votre maison intelligente ne sont pas enregistrées quelque part dans un cloud, mais directement chez vous. Dans le soi-disant Brain Cube, la base de Homee, il y a des routines, des instructions et des commandes qui se rapportent au contrôle de votre maison.

La flexibilité est la grande force de Homee. (Photo: Homee)

En mode autonome, Homee n’accède pas à Internet, mais les appareils connectés peuvent toujours être utilisés – via un WLAN local. Les assistants vocaux et les prévisions météorologiques, qui nécessitent Internet, ne sont – logiquement – pas possibles.

Une autre chose intéressante à propos de Homee est que vous pouvez ultérieurement ajouter des normes sans fil supplémentaires à votre maison intelligente et, par exemple, combiner facilement Zigbee, Z-Wave et EnOceane – même hors ligne. Cela vous permet la plus grande flexibilité possible.

Maison intelligente sans internet ? Comment est-ce possible?!

Les solutions de maison intelligente bien connues d’Amazon (Alexa), de Google (Google Home / Assistant) ou d’Apple (HomeKit / Siri) reposent entièrement sur Internet. Les systèmes enregistrent vos données dans le cloud ; la plupart des choses ne fonctionnent pas sans connexion Internet. Les concepts évoqués montrent que les choses peuvent aussi fonctionner différemment.

Une Fritzbox peut jouer le rôle d’un contrôleur de maison intelligente. (Image : AVM)

Presque toutes les approches qui promettent une maison intelligente sans Internet reposent sur leur propre contrôleur, qui agit comme un cerveau, pour ainsi dire, stocke les données d’automatisation et d’utilisation et donne des instructions aux lampes, thermostats ou capteurs connectés. Chez Homee, c’est le Brain Cube, chez Bosch le Smart Home Controller. Et chez AVM, la Fritzbox se charge de cette tâche.

Condition de base : vous avez besoin d’un routeur

Néanmoins : presque tous les concepts de maison intelligente nécessitent un routeur, que ce soit pour l’installation ou pour la possibilité de contrôler à distance les composants intelligents de vos quatre murs. Même s’il ne s’agit que d’une fonction optionnelle : Le routeur peut mettre en place un réseau radio WLAN local, ledit contrôleur smart home y est connecté.

De cette façon, vous pouvez utiliser votre smartphone pour contrôler les lumières sans avoir besoin d’Internet. C’est le cas de Devolo Home Control ou Homee.

Limitations dans la maison intelligente sans Internet

Mais : sans réseau, une maison intelligente n’est souvent pas si intelligente. Il faut tenir compte de ces restrictions :

Pas d’accès à distance : contrôler les caméras pendant les vacances ou baisser le chauffage ? Ce n’est pas possible.

Pas de sauvegarde : Une sauvegarde des automatisations et des routines dans le cloud n’est plus prévue.

Vous devez essentiellement vous passer d’assistants vocaux sans Internet. Ils tirent toujours leur « intelligence » d’Internet.

Fonctions individuelles : Certains fabricants de luminaires, capteurs, etc. nécessitent une connexion à Internet. Vous ne pourrez peut-être pas utiliser ces appareils ou pas comme d’habitude.

Il faut cependant le souligner : les systèmes domotiques évoqués, qui fonctionnent également hors ligne, sont conçus pour que vous ne soyez pas privés de confort pour la plupart. Nous ne parlons donc pas ici de fonctionnement d’urgence, mais d’une utilisation la plupart du temps complète.

Le pont Hue est également un contrôleur de maison intelligente avec ZigBee, qui fonctionne sans restrictions Internet. (Photo : Signifier)

Vous pouvez également utiliser d’autres solutions non mentionnées ici sans Internet – elles ne sont alors que très limitées dans leur éventail de fonctions. Apple HomeKit ou Google Home, par exemple. La plupart des fabricants veillent à ce qu’au moins les caractéristiques de base soient conservées. Avec Philips Hue, grâce au Hue Bridge, qui est finalement aussi un contrôleur de maison intelligente, c’est aussi l’allumage et l’extinction automatisés via des capteurs de mouvement ou la sauvegarde des dernières couleurs sélectionnées des lampes.