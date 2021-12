Best Buy révèle les prix des processeurs non-K 65W d’Alder Lake

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Best Buy a révélé, vraisemblablement par accident, les prix de plusieurs processeurs autres que K Alder Lake avant le dévoilement officiel d’Intel au CES. Ils vont du Pentium G6900 bas de gamme au Core i9-12900.

Fuite régulière @momomo_us a tweeté les annonces de Best Buy, qui ont maintenant été supprimées du site Web du détaillant. Bien qu’il semble que tous les SKU de la prochaine série non K Alder Lake ne soient pas inclus, il existe toujours 12 processeurs allant de 59,99 $ à 529,99 $.

Au bas de l’échelle des prix se trouvent le Pentium G7400 et le Pentium G6900, au prix de 59,99 $ et 79,99 $, respectivement. Les autres puces incluent les modèles i3, i5, i7 et i9, le Core i9-12900 étant l’offre la plus chère à 529,99 $, soit 60 $ de moins que le PDSF de 589 $ du 12900K déverrouillé. Les acheteurs pourraient économiser davantage en optant pour la version F (pas de GPU intégré) du produit phare, qui coûte 509,99 $.

Liste de prix complète de Best Buy :

Noyau i9-12900 – 529,99 $

Noyau i9-12900F – 509,99 $

Noyau i7-12700 – 359,99 $

Noyau i7-12700F – 329,99 $

Noyau i5-12600 – 239,99 $

Noyau i5-12500 – 219,99 $

Noyau i5-12400 – 209,99 $

Noyau i5-12400F – 179,99 $

Noyau i3-12100 – 139,99 $

Noyau i3-12100F – 109,99 $

Pentium G7400 – 79,99 $

Pentium G6900 – 59,99 $

Comme indiqué précédemment, ces versions verrouillées de 65 W d’Alder Lake ont des vitesses d’horloge inférieures à celles de leurs homologues de la version K, mais les 12900 (8-P/8-E) et 12700 (8-P/4-E) ont la même nombre de cœurs Performance et Efficacité.

Le reste de la gamme manque des cœurs d’efficacité d’Alder Lake, du Core i5-12600 au Core i5-12400F, tous dotés de 6 cœurs de performance/12 threads. Les deux modèles i3 ont quatre cœurs de performance/huit threads, tandis que les Pentium ont deux cœurs P/quatre threads.

Grâce à quelqu’un qui en a acheté un au Pérou, nous avons récemment vu le refroidisseur de stock RM1 (ci-dessus) qu’Intel regroupe avec ces puces. Mais ceux qui achètent un processeur i9 obtiendront le plus grand refroidisseur RH1 (ci-dessous).

Intel devrait annoncer les processeurs autres que K Alder Lake lors de sa conférence de presse CES qui aura lieu à 10 h 00 HNP le 5 janvier. Les processeurs devraient être lancés aux côtés des cartes mères B660 et H610 économiques peu après la fin de l’événement.