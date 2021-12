Nespresso Aeroccino 4 dans le test : plus de mousse de lait serait bien

Je l’admets : je me suis offert une fois une machine à expresso très chère, et ce que j’aime le plus maintenant, c’est la buse à vapeur. Ce n’est qu’avec elle que je peux obtenir une mousse de lait parfaite et chaude pour un café au lait ou un cappuccino. Mais vraiment seulement avec elle ? Non, car cela est également possible avec les mousseurs à lait. Le prix du Nespresso Aeroccino 4 se situe dans le segment intermédiaire. Il peut non seulement faire mousser le lait, mais aussi le réchauffer en même temps. Pas tant que ça, cependant.

Nespresso Aeroccino 4 Fait mousser et réchauffer le lait en 2 minutes 👎🏻 Seulement une petite quantité de mousse de lait (jusqu’à 120 ml) à la fois 👍🏻 Aucun préchauffage nécessaire grâce à l’induction 👎🏻 Lignes de marquage difficiles à voir 👍🏻 Peut gérer plusieurs programmes pour le lait chaud et froid Va au lave-vaisselle selon Nespresso, mais le pot s’usera alors plus vite Est très facile à utiliser Est enrobé pour que le lait ne brûle pas Facile à nettoyer

Lorsque mon ami, qui possède déjà une machine Nespresso, a voulu acheter l’Aeroccino, j’étais d’abord sceptique. Est-ce que ça peut marcher ? C’est rapide ? Vaut-il le prix? Réponse courte à tout : oui. Mais il y a aussi quelques mais.

Le Nespresso Aeroccino 4 a l’air bien.

Faire mousser du lait d’un coup est facile

Branchez, mettez en place la plaque à induction avec les quatre boutons puis placez simplement la verseuse en inox de l’Aeroccino 4 dessus. Vous pouvez commencer tout de suite.

Quatre programmes, 1x froid, 3x chaud

Les quatre boutons s’allument lors de la première mise sous tension – un bleu, trois rouges. Cela vous indique qu’un programme produit de la mousse froide, les trois autres de la mousse chaude ou du lait chaud. De gauche à droite:

mousse froide et aérée

lait chaud

mousse chaude et aérée (pour un cappuccino)

mousse chaude et épaisse (pour un latte macchiato)

Vous pouvez retirer le pot en acier inoxydable, ce que je recommanderais pour ajouter du lait. Avec le lait dans le pot, il suffit de mettre rapidement le couvercle et de partir.

La première chose que j’ai remarquée : la carafe est assez grande. Cependant, vous ne pouvez en utiliser qu’environ la moitié pour faire mousser le lait, l’électronique se trouve dans la moitié inférieure. Et cela ne rend pas la quantité de remplissage si importante, d’autant plus que le fabricant Nespresso doit bien sûr encore laisser l’air monter dans le pot, dans lequel le lait peut se dilater.

L’Aeroccino 4 fait mousser le lait.

Après avoir choisi l’un des quatre programmes, l’accessoire en mousse commence à tourner rapidement ou lentement. Selon le programme, la mousse est plus épaisse, plus légère ou pas de mousse du tout. Dans les trois programmes de réchauffage, l’Aeroccino 4 chauffe le lait en même temps.

Je choisis d’abord la mousse cappuccino (programme n°3) et le résultat est au moins solide. Beaucoup de mousse sort, mais environ la moitié du lait chaud n’est pas moussé. Est-ce ce que voulait l’inventeur ?

Le programme Latte Macchiato # 4 est une bête. L’accessoire mousse tourne ici beaucoup plus vite qu’avec le programme cappuccino et fait tourbillonner le lait dans le pot. Je le sais si bien parce que, bien sûr, je ne pouvais pas m’arrêter et j’ai essayé de remplir un peu plus que la quantité maximale de lait recommandée – pour que vous n’ayez pas à le faire. Avec le programme cappuccino, cela n’a eu aucune conséquence, avec le programme latte macchiato, le lait s’est répandu à mi-chemin.

Mon conseil : au moins avec le programme latte macchiato, respectez les indications spécifiées – et choisissez-le également pour un cappuccino, car la mousse plus uniforme et pleine sort ici.

La mousse froide et chaude prennent le même temps

La touche de programme que vous avez sélectionnée clignote pendant la préparation et s’allume en continu lorsqu’elle est prête. Vous n’entendez pas de bip ou autre. Cependant, j’ai trouvé la procédure assez explicite et simple, d’autant plus que le programme fonctionne très rapidement :

2h30 pour chauffer 240 ml de lait.

1h20 min pour faire mousser 120 ml de lait, qu’il soit froid ou tiède.

C’est vrai : l’Aeroccino 4 met autant de temps à produire de la mousse de lait chaude que du lait froid. La technologie à induction le permet. Dans les deux cas, j’ai trouvé le temps de préparation très rapide. D’autant plus que vous pouvez même arrêter au préalable si vous le souhaitez, vous pouvez donc interrompre le programme en appuyant sur le bouton de programme actuellement actif.

Le Nespresso Aeroccino 4 est très silencieux en fonctionnement.

Le panneau de commande s’éteint automatiquement après 9 minutes – j’aurais trouvé 5 minutes tout à fait suffisantes. Vous pouvez également éteindre l’appareil à la main. Pour ce faire, retirez la verseuse et appuyez d’abord longuement sur l’un des quatre boutons, puis à nouveau brièvement.

Au fait, vous rallumez l’appareil de la même manière : appuyez simplement sur un bouton.

Désavantage? Pas tant que ça…

Jusqu’à présent, tout est si bon – sinon parfait. Il est donc difficile de lire d’en haut la quantité de lait que vous pouvez remplir. Surtout avec le deuxième ou le troisième tour : S’il y a encore de la mousse dans la carafe, les repères de niveau ne sont pratiquement plus visibles. Un coup de pouce s’impose alors.

Où est le repère de niveau ? Spoiler : à l’intérieur de la carafe. Mais à peine visible d’en haut et donc aussi lors du remplissage

La quantité de lait que l’Aeroccino 4 peut faire mousser d’un seul coup est également gérable. Jusqu’à 120 ml vont d’un seul coup. C’est suffisant pour un demi-café latte, malheureusement pas un tout. Donc, fondamentalement, vous devriez faire mousser deux charges de lait pour cela. Peut-être un peu ennuyeux à long terme – à moins que vous ne vous habituiez à des portions plus petites. La machine ne peut que doubler la quantité (240 ml) d’un seul coup si vous chauffez le lait mais ne faites pas mousser (programme n°2).

Presque rien ne colle au revêtement de l’Aeroccino 4. Le nettoyage est facile.

Avec les inconvénients, c’était essentiellement ça. Tout au plus, c’est formidable que Nespresso ait construit la verseuse Aeroccino de 4 à 70 degrés lavable au lave-vaisselle – précisément parce que l’unité magnétique est également située à l’intérieur de la verseuse en acier inoxydable. Néanmoins, je m’abstiendrais de le faire, simplement parce que je ne fais pas confiance au revêtement de la partie lait pour survivre au nettoyage au lave-vaisselle à long terme. Et sans enrobage, le lait devrait brûler plus facilement et vous serez enclin à acheter un nouveau pot.

Facile à nettoyer même sans lave-vaisselle

Le revêtement susmentionné permet d’essuyer plus facilement la verseuse avec un chiffon doux ou une éponge après chaque utilisation. En d’autres termes, le nettoyage est aussi fondamentalement un jeu d’enfant. Surtout si vous laissez l’embout en mousse dans l’appareil après le premier rinçage et que vous le rallumez – avec un peu de liquide vaisselle. Cela nettoie l’accessoire tout seul.

Comment est le cappuccino avec l’Aeroccino 4 ?

Comme mentionné brièvement ci-dessus : Les 120 ml que l’Aeroccino 4 peut faire mousser d’un coup sont un peu trop peu pour moi. Pour un cappuccino, je voudrais doubler la quantité. Cependant, faire mousser en deux étapes prend trop de temps pour cela : au moment où la deuxième portion de mousse est prête, la première portion s’est largement désintégrée en lait. Je n’ai laissé entrer l’espresso qu’après. Vous pouvez le boire, mais mon premier essai n’est pas génial, l’espresso ne s’est pas vraiment mélangé avec le lait non plus.

Dans la deuxième tentative, je le fais dans l’autre sens. D’abord l’espresso dans la tasse, puis une simple portion de mousse de lait. Avec le pichet, j’essaie même de soulever le lait dans la crème à la manière d’un barista. Mais cela ne fonctionne pas vraiment. La mousse est trop ferme pour cela et ne peut être comparée à celle d’une buse à vapeur. Cependant, il a vraiment bon goût.

Soit dit en passant, je peux obtenir la meilleure mousse avec le programme de mousse froide. À pores fins, continus, pas trop fermes : comme dans un café. C’est dommage que la mousse chaude ne fonctionne pas de cette façon.

J’utilise du lait froid du réfrigérateur pour tout – Nespresso recommande également du lait froid à 4 à 6 degrés. Pourquoi ne pas lait à température ambiante ? Car lorsque le lait est froid, la machine a plus de temps pour le faire mousser jusqu’à ce qu’il atteigne la température souhaitée.

Pendant ce temps, l’espresso provient de la machine Nespresso de mon ami – et de capsules de lignine (plus) durables. Je n’accepterai pas le sacrilège écologique avec les capsules en aluminium.

Conclusion : encore plus de mousse serait mieux

Le collègue Charles a un jour posé à mes collègues du blog de tendances et à moi-même la question suivante lors d’un test de tendances : si vous n’aviez que 5 minutes pour faire un café. Quel type de préparation choisiriez-vous ?

La réponse ne peut vraiment être que : Nespresso + Aeroccino 4 – vous n’obtiendrez pas un cappuccino plus rapidement à partir de zéro. Pas même avec une machine à expresso, qui devrait chauffer pour cela.

À cet égard, je pense que le Nespresso Aeroccino 4 est un excellent produit qui est même relativement durable par rapport aux capsules en aluminium fabriquées en interne. Il est merveilleusement facile à utiliser et à nettoyer, et avec un prix fabricant inférieur à 100 euros, il n’est pas non plus très cher. Tout au plus, la quantité de lait que vous pouvez faire mousser à la fois devrait, à mon avis, être nettement plus importante.

Les mousseurs à lait sont également disponibles dans la boutique en ligne Netcost-security.fr. Lors de l’achat, assurez-vous que l’appareil peut également préparer de la mousse chaude et, surtout, que vous pouvez produire suffisamment de mousse pour 1 cappuccino. Vous voulez pouvoir faire mousser au moins 200 ml de lait pour cela. Le Smeg MFF01CREU et le Severin SM 3586 y parviennent.