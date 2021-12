Nvidia revient pour annoncer un ordinateur portable RTX 2050

Pourquoi c’est important : Nvidia vient d’annoncer de nouveaux produits pour ordinateurs portables qui arriveront au début de l’année prochaine. Le plus étrange est que l’un d’entre eux est une gamme d’ordinateurs portables dotés d’un RTX 2050 jamais dévoilé auparavant. Cela ressemble à une autre mesure inattendue pour fonctionner sur le marché des GPU engorgé par l’offre.

Les nouveaux GPU RTX 2050, MX570 et MX550 devraient offrir plus de choix aux clients ayant des exigences matérielles différentes. Nous avons déjà des ordinateurs portables équipés du RTX 3050 de la plus récente génération d’Ampère, mais peut-être que le 2050 sera une option moins chère (les ordinateurs portables 3050 coûtent environ 800 $). Même à un prix inférieur, le RTX 2050 disposera de toutes les technologies associées aux dernières cartes graphiques de Nvidia : cœurs RT, cœurs Tensor, DLSS, Nvidia Reflex, Nvidia Broadcast, Nvidia Encounter et Nvidia Optimus.

Il est cependant difficile de dire comment il fonctionnera. L’examen de Netcost-security.fr de l’ordinateur portable GeForce RTX 3050 Ti a noté que ses 4 Go de VRAM dérisoires nuisaient à ses performances de ray tracing. Nvidia vient de sortir un ordinateur de bureau de 12 Go 2060 dans une autre tentative pour alléger la pression sur le marché des GPU. Alors peut-être qu’une nouvelle carte d’ordinateur portable de la série 20 ne manquera pas de RAM. La revue 3050 Ti a également remis en question sa place sur le marché par rapport au 1650 moins cher ou au 3060 plus puissant.

Quant aux deux autres cartes, le MX570 nouvellement annoncé est le GPU MX le plus rapide à ce jour. Nvidia n’a pas révélé de spécifications détaillées, mais il aura plus de cœurs CUDA et une mémoire plus rapide. En tant que successeur du MX450, le GeForce MX550 surpassera les graphiques intégrés avec des performances rapides dans des applications comme Adobe Lightroom et Premiere Pro.

Les trois cartes sont prévues pour le printemps 2022, mais Nvidia n’a pas mentionné de modèles d’ordinateurs portables spécifiques pour le moment.