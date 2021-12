Corsair présente la mémoire Dominator DDR5 Platinum RGB cadencée jusqu’à 6 400 MT/s

En bref : lorsque Corsair a annoncé les modules Dominator Platinum RGB DDR5, les premières configurations présentées n’en incluaient aucune dépassant la barre des 6 000 MT/s. Cela a maintenant changé, puisque Corsair lance deux nouveaux kits utilisant ces modules, l’un fonctionnant à 6 200 MT/s et l’autre à 6 400 MT/s.

Corsair a annoncé que sa nouvelle mémoire Dominator Platinum RGB serait disponible dans une configuration double canal de 2×16 Go. Les kits de 6 200 MT/s comprendront des synchronisations CL36-39-39-76 à 1,30 V, tandis que les kits de 6 400 MT/s sont livrés avec des synchronisations CL38-40-40-84 à 1,35 V.

Bien qu’il s’agisse d’une mise à niveau considérable par rapport aux précédents modules Corsair Dominator à la fréquence la plus élevée, fixés à 5 600 MT/s, ils se situent toujours dans la plage standard JEDEC, récemment étendue à 6 400 MT/s dans sa limite supérieure.

Les circuits intégrés de mémoire DDR5, PMIC et le PCB personnalisé à 10 couches sont refroidis par un dissipateur thermique DHX en aluminium anodisé noir, contenant 12 LED RVB Capellix personnalisables sur le dessus. Pour configurer le système RVB de la mémoire, vous devrez télécharger et installer le logiciel iCUE de l’entreprise.

Comme tous les modules DDR5, la nouvelle mémoire Corsair prend en charge XMP 3.0, permettant aux acheteurs de la brancher et de choisir l’un des profils disponibles pour l’overclocker automatiquement. Vous devez généralement le faire via BIOS/UEFI, mais il existe un moyen plus simple, grâce à l’implémentation par Corsair de XMP Manager dans le logiciel iCUE. Avec XMP Manager, les utilisateurs peuvent choisir n’importe quel profil XMP 3.0 enregistré dans les modules et en créer jusqu’à deux autres qu’ils peuvent modifier pour une stabilité accrue et de meilleures performances.

Le kit 2×16 Go DDR5-6200 est au prix de 514,99 $ sur le site Web de Corsair. Le module DDR5-6400 2×16 Go est également répertorié sur le site Web, mais le PDSF n’a pas été annoncé. Corsair soutient les kits Dominator Platinum RGB avec sa garantie à vie standard.