Le MobED de Hyundai est un astucieux robot à quatre roues pour transporter de petites marchandises

Quelque chose à espérer : le Mobile Excentric Droid, ou MobED, est ce que Hyundai appelle sa toute nouvelle plate-forme de mobilité qui prend vie avec un robot agile et high-tech de 50 kg. Conçu pour transporter de petites marchandises telles que des colis de messagerie et des téléviseurs sur des rampes et des terrains variés, ce robot de service peut également être utilisé pour monter une poussette ou servir d’appareil de mobilité pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Bien qu’il semble digne d’être dans un épisode de BattleBots ou de Robot Wars, ce droïde inoffensif est censé être divertissant d’autres manières plus utiles.

Avec trois moteurs et une direction indépendante dans chacune de ses quatre roues pneumatiques de 12 pouces, le MobED de Hyundai offre un mouvement omnidirectionnel et une rotation sur place pour la navigation dans des environnements difficiles. Les pneus larges et étroits sont montés sur une suspension indépendante et peuvent ajuster l’empattement et la hauteur pour plus d’agilité.

Selon Hyundai, le MobED peut être utilisé comme poussette ou véhicule de loisirs et peut également fonctionner à l’intérieur et à l’extérieur en tant que robot de service. Il peut fonctionner pendant environ quatre heures sur une seule charge avec sa batterie de 2 kWh et peut atteindre une vitesse de pointe de 30 km/h (18 mph).

Le corps plat et discret du robot est conçu pour la stabilité, suffisamment pour transporter beaucoup de boissons sur une rampe sans en renverser. Il mesure 67 x 60 x 33 cm (lxlxh) et peut régler son empattement entre 45-65 cm selon les besoins. Bien qu’il semble être un compagnon de mobilité assez performant, selon la vidéo promotionnelle de Hyundai, la société n’a pas spécifié la technologie fonctionnant dans les coulisses, ou visible à l’œil, pour ce robot soi-disant autonome.

Le MobED est l’un des premiers produits de Hyundai, à la suite de l’accord de la société coréenne visant à détenir une participation majoritaire dans la société américaine Boston Dynamics plus tôt cette année. Bien qu’il ne s’agisse pas du premier robot présenté comme un compagnon quotidien, il sera intéressant de voir quels détails Hyundai révélera sur MobED lors du prochain CES 2022.