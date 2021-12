Microsoft s’associe à iFixit pour faciliter la réparation des appareils Surface

Pourquoi c’est important : le matériel facile à réparer signifie que vous pourrez conserver votre appareil plus longtemps, le rendant plus respectueux de votre portefeuille et de l’environnement. Maintenant, iFixit, la société célèbre pour les démontages de matériel, les boîtes à outils et les guides de réparation, a annoncé un partenariat avec Microsoft dans lequel ce dernier lui permettra de fabriquer et de vendre des outils de réparation Surface officiels aux ateliers de réparation autorisés.

La gamme Surface de Microsoft, comme la plupart des appareils électroniques modernes, utilise beaucoup d’adhésif pour maintenir les composants en place. Cela rend les travaux de réparation comme le remplacement de l’écran ou de la batterie délicats, ce qui fait que la plupart des appareils Surface obtiennent un score assez faible dans les scores de réparabilité iFixit. Microsoft résout le problème en travaillant avec iFixit pour rendre ses outils de service officiels plus accessibles aux ateliers de réparation indépendants.

Dans l’annonce, iFixit a révélé qu’il lancerait trois nouveaux outils conçus par Microsoft pour les nouveaux modèles Surface. Le premier est un cadre de collage d’écran fourni avec du caoutchouc mousse épais utilisé pour effectuer les remplacements d’écran sur les Surface Pro 7, Pro 8 et Pro X. Le second est un couvercle de batterie pour la gamme Surface Laptop pour protéger les composants internes, et le troisième est un outil de décollement (ou médiator) conçu spécifiquement pour soulever les écrans ouverts sur les Surface Pro 7+, Pro 8 et Pro X.

Démontage par iFixit de la Microsoft Surface Pro X

Appréciant la position de Microsoft visant à rendre la réparation du matériel plus accessible, iFixit a déclaré que ces nouveaux outils aideraient les techniciens à effectuer des réparations précises et volumineuses, leur permettant de correspondre à l’adhérence au niveau de l’usine.

Des guides de réparation pour ces appareils sont actuellement en cours de production et, plus important encore, iFixit a noté que ce partenariat n’affecterait pas la façon dont il démonte et examine les futurs produits Microsoft.