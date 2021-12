Parce que vous ne voyez plus les images des liens sur Facebook

A partir du lundi 13 décembre au soir, les images de prévisualisation accompagnant les liens des articles ne sont plus visibles sur Facebook. Voici pourquoi et ce que le droit d’auteur a à voir avec cela.

La directive européenne sur le droit d’auteur 790/2019 commence à avoir un impact concret sur les réseaux sociaux et, en particulier, sur Facebook. Si à partir d’aujourd’hui vous ne voyez plus les images de prévisualisation des liens, la raison en est la suivante : il ne s’agit pas d’un problème technique mais d’une première adaptation à la directive copyright qui implique l’élimination (également en ce qui concerne les anciens messages) des images accompagnant le lien des articles. L’objectif est de « garantir une plus grande protection aux titulaires de droits et, en même temps, de nouvelles opportunités pour l’industrie créative ».

Depuis le soir du lundi 13 décembre, comme certains internautes l’ont peut-être remarqué, les liens n’ont plus les images de prévisualisation qui accompagnent habituellement les articles des journaux. Cependant, ceux accompagnant les liens publiés directement par les mêmes journaux au sein de leurs pages Facebook restent visibles. Le timing n’est pas fortuit : à partir d’aujourd’hui entre en vigueur le décret d’application de la directive, auquel Meta s’est adapté en faisant évoluer son Facebook. Cependant, celle du géant de Zuckerberg n’est qu’une décision provisoire en prévision de la régulation qu’Agcom devra finaliser d’ici le 12 février.

L’objectif de ces règles sera de définir ce que valent en termes économiques des éléments tels que des images de prévisualisation et des textes courts accompagnant les liens publiés sur les réseaux sociaux ou sur Google : bref, lorsqu’ils doivent payer ces réalités pour utiliser les prévisualisations du journaux journalistiques. Le Garant dispose donc de 60 jours pour définir ces limites, mais il n’est pas certain que pendant deux mois plus personne ne verra les images de prévisualisation des liens. Les publications individuelles peuvent en effet donner à la société Zuckerberg une autorisation d’utiliser les aperçus des liens, afin de permettre aux utilisateurs de les visualiser même dans cette période de transition.

Révolution Facebook : le nouveau nom de l’empire de Zuckerberg est Meta

En bref, il est probable que si nous ne voyons pas d’images d’articles aujourd’hui, nous le verrons probablement (au moins certaines d’entre elles) au cours des prochains jours, une fois que les médias auront décidé d’accorder ces autorisations. « Conformément à la loi, nous continuerons de veiller à ce que le contrôle reste entre les mains des propriétaires de contenu qui utilisent nos plateformes », a expliqué Meta dans une note envoyée au Courrier. « Nous nous engageons également à renforcer les solutions que nous proposons pour aider l’industrie à répondre aux besoins d’une ère de plus en plus numérique.