Les Game Awards 2021 ont lieu demain, découvrez les nominations, les invités et plus encore

En bref : les Game Awards annuels ont lieu demain (9 décembre) à 17 h 00 HNP, où nous découvrirons quels jeux sont honorés comme les meilleurs des 12 derniers mois. Il y aura également plusieurs dévoilements surprises dans la nuit, dont certains l’hôte Jeff Keighley a promis qu’ils seront épiques. Voici comment regarder les débats, quels titres sont nominés et les invités qui devraient comparaître.

Après être passés à un événement virtuel l’année dernière, les Game Awards sont de retour avec un public en personne au Microsoft Theater. C’est l’une des émissions les plus diffusées au monde, apparaissant sur une multitude de plateformes qui incluent YouTube (ci-dessous), Twitch, Facebook, TikTok et Twitter. La plupart des diffusions commencent une demi-heure avant le début de l’événement.

Nous avons l’habitude de voir de grandes révélations aux Game Awards, et cette année, Keighley les a comparées à la révélation d’Elden Ring au Summer Games Fest de juin. « Oh, mon Dieu, il y a probablement quatre ou cinq choses de ce niveau. J’ai hâte de montrer ce genre de choses aux gens », a-t-il déclaré.

Keighley a ajouté qu’au moins 40 à 50 jeux seront inclus dans l’émission « d’une manière ou d’une autre », ce qui inclura probablement de nombreux titres à venir sur Game Pass pour PC le premier jour.

Il y aura des apparitions spéciales dans la soirée. The Mandalorian Giancarlo Esposito, qui apparaît comme Antón Castillo dans Far Cry 6, et Ming-Na Wen seront là aux côtés de Simu Liu de Shang-Chi et bien d’autres.

Nous ne sommes qu’à quelques jours de #TheGameAwards, ce qui signifie que les premières mondiales approchent à grands pas ! T’es prêt !? pic.twitter.com/XBrK1SvDwq – Les Game Awards (@thegameawards) 6 décembre 2021

En ce qui concerne les jeux en lice, Deathloop est en tête du peloton avec huit nominations, tandis que It Takes Two et Psychonauts 2 en ont cinq, tous des jeux sur notre fonctionnalité Meilleurs jeux PC (vous devriez jouer). Ratchet & Clank: Rift Apart, une exclusivité PS5, en a six.

Il n’est pas facile de choisir des gagnants potentiels, mais Deathloop étant le favori des critiques, cela rapportera probablement de nombreux prix. Fait intéressant, Cyberpunk 2077 est en place pour le meilleur jeu de rôle. Ce serait tout un revirement de fortune s’il gagnait – le titre de CD Projekt Red a obtenu une note de critiques « très positive » sur Steam en novembre après l’un des lancements les plus désastreux de mémoire en décembre dernier.

Liste complète des candidatures :

JEU DE L’ANNÉE

Boucle de la mort

Il faut être deux

Terreur Metroid

Psychonautes 2

Ratchet & Clank : Faille à part

Village maléfique résident

MEILLEURE DIRECTION DE JEU

Boucle de la mort

Il faut être deux

Returnal

Psychonautes 2

Ratchet & Clank : Faille à part

MEILLEUR NARRATIF

Boucle de la mort

Il faut être deux

La vie est étrange : les vraies couleurs

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

Psychonautes 2

MEILLEURE DIRECTION ARTISTIQUE

L’évasion artistique

Boucle de la mort

Kena : Pont des esprits

Psychonautes 2

Ratchet & Clank : Faille à part

MEILLEURE PARTITION ET MUSIQUE

L’évasion artistique

Cyberpunk 2077

Boucle de la mort

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

NieR Replicant ver.1.22474487139

MEILLEURE CONCEPTION AUDIO

Boucle de la mort

Forza Horizon 5

Ratchet & Clank : Faille à part

Village maléfique résident

Returnal

MEILLEURE PERFORMANCE

Erika Mori dans le rôle d’Alex Chen (Life is Strange : True Colors)

Giancarlo Esposito dans le rôle d’Anton Castillo (Far Cry 6)

Jason Kelley dans le rôle de Colt Vahn (Deathloop)

Maggie Robertson dans le rôle de Lady Dimitrescu (Resident Evil Village)

Ozioma Akagha dans le rôle de Julianna Blake (Deathloop)

JEUX D’IMPACT

Sous tes yeux

Donjon des copains

Chicorée : un conte coloré

La vie est étrange : les vraies couleurs

Plus à la maison

MEILLEUR EN COURS

Apex Légendes

Final Fantasy XIV en ligne

Fortnite

Genshin Impact

Call of Duty : Zone de guerre

MEILLEUR INDÉ

12 minutes

La porte de la mort

Kena : Pont des esprits

Cryptage

Héros de la boucle

MEILLEUR JEU MOBILE

Fantastique

Genshin Impact

League of Legends : Faille sauvage

Marvel Future Révolution

Pokémon Unis

MEILLEUR SOUTIEN COMMUNAUTAIRE

Apex Légendes

Destin 2

Final Fantasy 14

Fortnite

No Man’s Sky

INNOVATION DANS L’ACCESSIBILITÉ

Far Cry 6

Forza Horizon 5

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

Ratchet & Clank : Faille à part

La Vallée : L’Ombre de la Couronne

MEILLEUR VR/AR

Tueur à gages 3

Je m’attends à ce que tu meures 2

Écho solitaire 2

Resident Evil 4

Sniper Elite VR

MEILLEUR JEU D’ACTION

Returnal 4 Sang

Chevalerie 2

Boucle de la mort

Far Cry 6

Returnal

MEILLEURE ACTION / AVENTURE

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

Terreur Metroid

Psychonautes 2

Ratchet & Clank : Faille à part

Village maléfique résident

MEILLEUR JEU DE RLE

Cyberpunk 2077

Monster Hunter Rise

Nexus écarlate

Shin Megami Tensei 5

Contes de l’Ascension

MEILLEUR COMBAT

Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – Les Chroniques d’Hinokami

Coupable Gear -Efforcez-vous-

Melty Blood : Type Lumina

La bagarre des étoiles Nickelodeon

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

MEILLEURE FAMILLE

Il faut être deux

Superstars de Mario Party

Nouveau Pokémon Snap

Super Mario 3D World + La fureur de Bowser

WarioWare : rassemblez-vous !

MEILLEURE SIM / STRATÉGIE

L’Âge des Empires 4

Evil Genius 2: Domination du monde

Humanité

Cryptage

Simulateur de vol Microsoft

MEILLEURS SPORTS / COURSE

F1 2021

FIFA 22

Forza Horizon 5

Hot Wheels déchaînées

République des cavaliers

MEILLEUR MULTIJOUEUR

Returnal 4 Sang

Ville KO

Il faut être deux

Monster Hunter Rise

Nouveau monde

Valheim

CRÉATEUR DE CONTENU DE L’ANNÉE

RÊVER

fusée

Gaules

Ibaï

Grefg

MEILLEUR PREMIER INDÉ

L’évasion artistique

La ville oubliée

Kena : Pont des esprits

Zibeline

Valheim

JEU LE PLUS ATTENDU

Anneau ancien

God of War Ragnarok

Horizon interdit à l’ouest

La suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Starfield

MEILLEURS JEUX D’ESPORTS

Appel du devoir

Counter-Strike : Offensive mondiale

Dota 2

League of Legends

valeureux

MEILLEUR ATHLÈTE D’ESPORTS

Chris « Simp » Lehr

Heo « ShowMaker » Su

Magomed « Effondrement » Khalilov

Oleksandr « s1mple » Kostyliev

Tyson « TenZ » Ngo

MEILLEURE ÉQUIPE D’ESPORTS

Atlanta FaZe (Call of Duty)

DWG KIA (League of Legends)

Natus Vincere (Contre-attaque : offensive mondiale)

Sentinelles (Valorant)

Esprit d’équipe (DOTA 2)

MEILLEUR COACH ESPORT

Airat « Silencieux » Gaziev

Andrey « Engh » Sholokhov

Andrii « B1ad3 » Horodenskyi

James « Crowder » Crowder

Kim « kkOma » Jeong-gyun

MEILLEUR ÉVÉNEMENT ESPORT