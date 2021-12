Payer avec l’Apple Watch : voici comment ça marche

Apple Pay permet les paiements sans contact avec l’iPhone ou l’Apple Watch. Pour pouvoir payer avec l’Apple Watch, vous devez configurer Apple Pay – et ne vous faire confiance qu’à la caisse. Nous allons vous montrer comment procéder ici. Cela ne prend généralement que quelques minutes :

Téléchargez l’application de compte de votre banque sur votre iPhone, si vous ne l’avez pas déjà fait

Ajoutez votre carte bancaire à l’Apple Watch Wallet. Vous le faites soit dans l’application de la banque, l’application de la montre sur l’iPhone ou directement sur la montre

Légitimez la carte à l’aide de l’application bancaire et saisissez un TAN sur l’iPhone

Vous pouvez ensuite payer à la caisse en appuyant deux fois sur le bouton latéral de la montre et en le tenant devant le lecteur.

Activez votre compte bancaire ou votre carte de crédit pour Apple Pay

La plupart des banques prennent désormais en charge Apple Pay. Apple répertorie toutes ces banques sur ce lien. Ensuite, cela dépend des cartes de débit ou de crédit que vous possédez et des conditions exactes de vos banques. Au début, Apple Pay n’était en fait possible qu’avec une carte de crédit, mais maintenant cela fonctionne également avec certaines cartes postales. Si vous possédez une carte qui prend en charge Apple Pay, vous pouvez la configurer en un rien de temps et vous pouvez payer avec votre Apple Watch.

Configurer Apple Pay sur iPhone et Apple Watch

L’Apple Watch s’associe à votre iPhone lorsque vous le configurez pour la première fois. Nous supposons donc que vous l’avez déjà fait. Sur cet iPhone, vous ouvrez maintenant l’application de la montre. Là, allez dans « Wallet & Apple Pay » et tapez Ajouter une carte et suivez les instructions. Dans les images suivantes, vous pouvez voir comment fonctionne l’installation étape par étape :

En règle générale, vous devez vous identifier en entrant un TAN dans l’application qui appartient à votre compte bancaire. Ensuite, vous pouvez utiliser l’Apple Watch pour payer. Vous pouvez également ajouter la carte au portefeuille directement sur la montre ou dans l’application de votre banque.

Si vous dissociez l’Apple Watch ou désactivez votre code, vous ne pouvez pas utiliser Apple Pay avec la montre et toutes les cartes que vous avez ajoutées à l’application « Wallet » sur la montre seront supprimées. Laissez également la détection du poignet activée par défaut. Sinon, vous devrez entrer votre code à chaque fois que vous souhaitez payer avec la montre.

Payer à la caisse

Vous avez ajouté votre carte dans le portefeuille de la montre, la montre est sécurisée avec un code et vous n’avez pas désactivé la détection du poignet, qui est activée par défaut ? Ensuite, le paiement à la caisse est très simple :

Vous appuyez deux fois sur le bouton latéral. Si vous avez configuré plusieurs cartes et que vous ne souhaitez pas payer avec la carte standard, tournez la couronne numérique pour sélectionner la bonne carte. Vous tenez votre montre avec l’affichage devant le lecteur.

Une vibration et une tonalité indiquent que la montre a envoyé les informations de paiement. Lorsque la transaction a été confirmée, l’application vous en informera avec un message immédiatement après. Selon votre banque, il peut y avoir un message supplémentaire de votre compte.

Dans quelle mesure est-il sécurisé de payer avec l’Apple Watch ?

Si vous payez avec votre iPhone, vous devez à nouveau légitimer chaque paiement, soit via Face-ID, soit – avec les iPhones plus anciens – via le scanner d’empreintes digitales dans le bouton d’accueil. Vous n’avez à le faire avec l’Apple Watch que si vous avez désactivé la détection du poignet. Pourquoi?

Clairement. Si l’Apple Watch sait qu’elle est toujours au poignet de la personne qui s’est authentifiée avec le code lors de sa mise, ça suffit.

L’iPhone est constamment rangé et récupéré, mais l’Apple Watch reste sur votre poignet après le déverrouillage. C’est pourquoi vous pouvez vous épargner un déverrouillage supplémentaire à la caisse.

Vous n’avez qu’à saisir votre code lorsque vous avez posé et rallumé l’Apple Watch, puis plus rien. Après tout, c’est sur votre bras tout le temps. Cependant, la condition est que la reconnaissance du poignet soit activée.

Soit dit en passant, vous avez le choix d’utiliser un simple code à quatre chiffres ou un code plus long. Et si vous voulez être absolument sûr, vous pouvez supprimer les données de votre Apple Watch après 10 tentatives de connexion infructueuses.

Conclusion : payer à la caisse ne pourrait pas être plus simple

Les achats sans contact avec l’iPhone sont assez faciles. Pour le moment, vous devez entrer un code si vous souhaitez déverrouiller l’iPhone car Face ID avec masque ne fonctionne pas, mais cela se fait rapidement. Payer avec l’Apple Watch est encore plus simple. Vous n’avez pas besoin de sortir un iPhone de votre poche ou d’entrer un code car vous l’avez déjà fait lorsque vous mettez la montre. Appuyez simplement deux fois et maintenez. Le paiement à la caisse ne pourrait pas être plus facile.

Photo de couverture : Ivan Samkov de Pexels, Musique pour la vidéo : Charlee Nguyen x Mondo Loops x Trxxshed : Old Friend, fournie par Lofi Records