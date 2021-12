Samsung nomme de nouveaux leaders lors de la fusion des entreprises d’électronique mobile et grand public

En bref : Samsung a annoncé cette semaine les noms de deux nouveaux PDG dans le cadre d’une restructuration de ses activités. La société sud-coréenne s’est scindée en deux divisions dirigées chacune par un PDG : l’électronique grand public et les composants.

La nouvelle division SET s’occupera des produits Samsung tels que les smartphones, les téléviseurs et autres appareils. Son nouveau leader est Jong-Hee Han qui a été promu vice-président et PDG. Jusqu’à présent, Han dirigeait l’activité d’affichage visuel de Samsung, que le remaniement intégrera dans SET.

La division Device Solutions (DS) couvrira le secteur des composants de Samsung, qui gère les semi-conducteurs, avec Kyehyun Kyung comme nouveau PDG. Kyung était auparavant PDG de Samsung Electro-Mechanics, chef de son équipe Flash Product & Technology et membre de son équipe de conception DRAM.

Le remaniement marque la plus grande réorganisation de Samsung depuis 2017, date à laquelle il s’est divisé en divisions d’affichage, d’électronique grand public et mobile. Cela s’est produit dans l’ombre de l’arrestation et de l’emprisonnement de l’héritier apparent de Samsung, Lee Jae-yong, pour corruption.

L’annonce de cette semaine note également des changements de leadership dans d’autres domaines de l’entreprise. Le bureau nord-américain sera divisé en divisions SET et DS, dirigées respectivement par les présidents KS Choi et Inyup Kang.

Cette semaine, l’Elec a rapporté que Samsung pensait que la pénurie mondiale de semi-conducteurs se poursuivrait jusqu’au premier semestre 2022 sur la base d’informations provenant d’initiés. Lors d’une réunion en novembre, la société a noté que l’offre de certains types de puces serait limitée jusqu’au second semestre de l’année prochaine. La capacité de production de la fonderie et les prix des services peuvent également être un problème.