Twitter vient d’acheter Quill et le ferme ce week-end

Avis de l’éditeur : Twitter a accepté d’acheter la startup de logiciels Quill, créateur de l’application de communication d’entreprise du même nom. On ne sait pas combien de temps il faudra avant de commencer à voir l’influence de Quill apparaître sur Twitter, mais pour l’instant, nous devons imaginer que les équipes Slacks et Microsoft du monde sont assez satisfaites de cette nouvelle car elle élimine un concurrent direct des rangs. .

Quill a été lancée en février pour la plupart des grandes plates-formes comme alternative à Slack, l’application de communication et de collaboration d’entreprise que Salesforce a acquise en décembre 2020 pour 27,7 milliards de dollars. En bref, les créateurs de Quill ont estimé que les plates-formes existantes étaient écrasantes et désorganisées, ce qui leur faisait perdre beaucoup de temps. « Quill envoie des messages aux personnes qui se concentrent », a-t-il déclaré sur son site.

Dans son message d’adieu, l’équipe Quill a déclaré qu’avec Twitter, ils continueraient à poursuivre leur objectif initial de rendre la communication en ligne plus réfléchie et plus efficace. Les conditions financières de l’achat n’ont pas été révélées.

Le service est en train de fermer à la suite de l’acquisition, et tout se passe assez rapidement. Les utilisateurs de Quill auront jusqu’au 11 décembre à 13 h 00 (heure du Pacifique) pour exporter l’historique des messages de l’équipe. À ce moment-là, les serveurs seront mis hors tension et toutes les données seront supprimées.

Les équipes actives recevront un remboursement complet, nous dit-on.

Nick Caldwell, directeur général de la technologie de base chez Twitter, mentionné ils apportent l’expérience et la créativité de l’équipe à Twitter pour faire des outils comme les DM un moyen plus utile et expressif pour les gens de communiquer sur la plate-forme.