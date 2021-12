A quoi sert l’hypnose en médecine et quels sont les effets indésirables possibles

L’hypnothérapie est une discipline médicale et psychologique reconnue qui a de multiples applications. C’est à cela que sert l’hypnose en médecine et à quels patients elle s’adresse.

Patients hypnotisés lors d’un séminaire de sevrage tabagique

L’hypnose est un état physique et mental particulier dans lequel on ne perd pas le contrôle de son comportement, comme cela est normalement montré dans les films, mais un état semblable à la transe dans lequel une « relaxation avancée » et une « attention accrue » sont ressenties. , comme spécifié. par les manuels MSD faisant autorité pour les professionnels de la santé. L’état hypnotique peut être atteint soit spontanément (auto-hypnose) soit avec l’aide d’un thérapeute spécialisé en hypnothérapie. Lorsque vous êtes hypnotisé, vous pouvez plus facilement gérer et contrôler les comportements indésirables, et vous pouvez mieux faire face à la douleur, l’anxiété et le stress, comme l’a souligné la Clinique Mayo. L’hypnothérapie, précise le National Health Service, peut également aider les patients à atteindre leurs objectifs, tels que la perte de poids ou la décision d’arrêter de fumer ; cela se produit parce que pendant l’état hypnotique on est plus enclin à être influencé et donc à adhérer aux « recommandations » du thérapeute (définies avec les patients avant les séances).

L’histoire de l’hypnose

L’hypnose est pratiquée depuis l’Antiquité, il existe des preuves de son utilisation dans les rituels magiques de l’Égypte ancienne, mais elle n’est reconnue comme un remède médical potentiel que depuis le milieu du XVIIIe siècle, lorsqu’elle a été intensément étudiée par le médecin allemand Franz Anton Mesmer . Le scientifique, cependant, associa l’état hypnotique au magnétisme, de sorte que ses théories – après un premier succès – furent bientôt rejetées par la communauté scientifique. Au siècle suivant, les bases de l’hypnothérapie moderne sont posées grâce à l’apport de quelques neurologues français, parmi lesquels se sont distingués Jean-Martin Charcot et Hippolyte Bernheim. Les deux ont utilisé l’hypnose à l’hôpital de la Salpetrière à Paris et à l’école de Nancy pour traiter certains troubles mentaux de leurs patients, comme l’hystérie. Dans les premières décennies des années 1800, les premières interventions chirurgicales ont également été réalisées sur des patients hypnotisés à des fins analgésiques, des extractions dentaires à l’ablation de parties du corps. À l’époque, il était également utilisé pour soutenir les femmes lors d’un travail compliqué. Ce n’est pas un hasard si l’une des principales applications de l’hypnothérapie est le contrôle de la douleur ; aujourd’hui, il est également proposé aux patients atteints de cancer. Pendant les deux guerres mondiales, l’hypnose était souvent utilisée pour le traitement des traumatismes des soldats et grâce au travail de certains médecins. L’hypnothérapie est devenue une véritable discipline dans le domaine médical et psychothérapeutique grâce au travail de certains scientifiques, parmi lesquels celui du psychiatre et psychologue américain Milton H. Erickson, créateur de son approche hypnotique et fondateur de l’American Society for Clinical Hypnosis.

A quoi sert l’hypnose

Comme l’a souligné la Clinique Mayo, l’hypnothérapie peut être une méthode efficace pour faire face au stress et à l’anxiété. « En particulier, l’hypnose permet de réduire le stress et l’anxiété avant un acte médical, comme une biopsie mammaire », précise l’institut de recherche américain. D’autres applications incluent le contrôle de la douleur susmentionné, comme celui associé au cancer, aux brûlures, aux problèmes articulaires, à l’accouchement et au syndrome du côlon irritable. L’hypnose est également utilisée pour contrôler les bouffées de chaleur chez les femmes ménopausées et les changements de comportement, par exemple chez les sujets souffrant d’insomnie et d’énurésie nocturne (urines incontrôlées et involontaires pendant le sommeil en l’absence de blessure), ainsi que méthode d’accompagnement pour celles qui souhaitent pour atteindre des objectifs tels que la perte de poids et l’arrêt du tabac. L’hypnothérapie est également proposée pour le traitement de certaines affections mentales, telles que les phobies et le stress traumatique.

À quel point tu es hypnotisé

Lors d’une séance d’hypnose, le thérapeute – généralement un médecin ou un psychologue – s’adresse au patient sur un ton doux et rassurant et décrit/montre des images qui conduisent à un sentiment progressif de relaxation, de sécurité et de bien-être. Le spécialiste peut amener le patient à visualiser « des images mentales vives et significatives de lui-même tout en atteignant ses objectifs », précise la Clinique Mayo. « Les sujets hypnotisés sont influencés par les images présentées par l’hypnothérapeute et ont tendance à ne pas en être consciemment conscients », soulignent les manuels MSD. Malgré cet état de transe, comme l’explique le NHS, lorsqu’un patient est sous hypnose, il a le plein contrôle et n’a pas à accepter automatiquement les suggestions du thérapeute. « Si nécessaire, vous pouvez sortir de l’état hypnotique », précise l’organisme britannique, mais surtout, si vous ne voulez pas être hypnotisé « l’hypnothérapie ne fonctionne pas ».

Contre-indications de l’hypnose

Comme indiqué, pour être hypnotisé il faut avant tout le vouloir et avoir la prédisposition mentale pour un tel traitement, donc les patients « peuvent ne pas être en mesure d’entrer dans un état d’hypnose suffisamment complet pour le rendre efficace », comme le souligne le Mayo Clinique. Sans surprise, certains thérapeutes pensent que plus le patient est susceptible d’être hypnotisé, « plus il est probable qu’il bénéficiera de l’hypnose ». Bien qu’elle soit considérée comme un traitement médical « sûr, complémentaire et alternatif », lorsqu’elle est évidemment pratiquée par un spécialiste, l’hypnose peut encore ne pas convenir à certaines personnes, par exemple celles souffrant de maladies mentales sévères. Les réactions indésirables à l’hypnose comprennent les maux de tête, la somnolence, les étourdissements, l’anxiété, la détresse et la création de faux souvenirs. « Méfiez-vous lorsque l’hypnose vous est proposée comme méthode pour faire face à des événements stressants. Cette pratique peut provoquer des émotions fortes et risquer de créer de faux souvenirs », précise la Mayo Clinic. Il est essentiel que le thérapeute en hypnothérapie soit une personne autorisée avec des compétences spécifiques et démontrables-