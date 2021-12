Sony suspend les commandes de sa nouvelle caméra vidéo sans miroir ZV-E10 en raison d’une pénurie de puces

Dans le contexte : La pénurie de puces a un impact dévastateur sur bien plus que l’industrie des cartes graphiques. Tout, des véhicules aux smartphones, est également touché, tout comme les caméras. Sony a suspendu les commandes de plusieurs produits de sa gamme, y compris la nouvelle caméra de vlog sans miroir ZV-E10.

Le ZV-E10 de Sony a été annoncé en juillet et sorti en août, mais la société a déjà temporairement suspendu les commandes de l’appareil via son magasin et ses distributeurs. La raison de la suspension ne devrait pas surprendre.

« En ce qui concerne les produits d’imagerie numérique, l’approvisionnement en pièces détachées est retardé en raison des effets des pénuries mondiales de semi-conducteurs », écrit Sony dans un message traduit sur son site Web. Certains emplacements, dont le Royaume-Uni, vendent toujours le ZV-E10 par l’intermédiaire de détaillants et de Sony directement, mais il est en rupture de stock ou en rupture de stock dans de nombreuses autres régions.

The Verge note qu’il ne s’agit que du dernier appareil de Sony touché par la crise des puces. Il a cessé de vendre les appareils photo des séries A7 II, A6400 et A1600 le mois dernier, ainsi que le micro canon ECM-B1M et le caméscope PXW-Z190. Il semble également avoir abandonné le Sony Alpha 9 d’origine. Et cela ne mentionne pas les problèmes de disponibilité de la PS5.

Fujifilm, Nikon et Canon connaissent tous des problèmes similaires. Dans le cas de ce dernier, son nouveau Canon EOS R3 a désormais des délais de livraison pouvant aller jusqu’à six mois, alors soyez prêt à attendre le milieu de 2022 si vous en commandez un.

Quant à savoir quand la pénurie de puces commencera à s’améliorer, c’est une question à laquelle il est difficile de répondre. Nvidia a déclaré cette semaine qu’elle s’attend à ce que les choses s’améliorent au second semestre de l’année prochaine, bien que de nombreux autres, dont le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, disent que 2023 est plus réaliste. De toute façon, il ne disparaîtra pas de sitôt.