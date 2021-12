Les carjackers utilisent Apple AirTags pour suivre les véhicules haut de gamme afin de les voler plus tard

En bref : lorsqu’Apple a lancé les AirTags plus tôt cette année, ils semblaient être un outil utile pour éviter de perdre des objets de valeur tels que des ordinateurs portables, des téléphones, des tablettes ou tout autre élément. Cependant, les voleurs de voitures les utilisent désormais pour suivre des véhicules haut de gamme, leur montrant l’emplacement de leur cible en temps réel.

De septembre 2021 à aujourd’hui, la police régionale de York a déjà rencontré cinq cas où des suspects ont utilisé des Apple AirTags pour suivre des véhicules qu’ils auraient l’intention de voler. Les voleurs placent les traqueurs sur les voitures garées publiquement et placent l’appareil dans des endroits hors de vue, y compris les attelages de remorque, les pare-chocs et la zone du bouchon d’essence. Les voleurs peuvent alors suivre le véhicule jusqu’à ce qu’ils le trouvent dans un endroit approprié pour voler, comme la résidence de la victime.

Cacher les AirTags d’Apple dans une voiture n’est possible qu’en raison de sa forme et de sa taille compactes. Sa forme ronde et sa petite dimension permettent de cacher le tracker plus facilement et plus rapidement que de voler la voiture dans une zone à haut risque. L’application d’un aimant adhésif permet de le placer facilement et rapidement à n’importe quel endroit éloigné du véhicule.

Pour empêcher les propriétaires d’AirTag d’utiliser le tracker d’Apple pour traquer les autres, le fabricant a mis en place des contre-mesures pour empêcher ceux qui essaient. Si votre voiture a un AirTag de voleur caché quelque part et que vous avez un iPhone, vous pouvez le détecter à proximité. Même si vous ne possédez pas d’iPhone, le tracker commencera à émettre un son d’alarme entre huit et 24 heures après avoir quitté le voisinage du propriétaire.

Cette fenêtre de temps est encore plus que suffisante pour voler la voiture, mais vous pouvez utiliser d’autres mesures pour empêcher les voleurs d’atteindre leur objectif. Quelques exemples incluent le stationnement de votre voiture dans le garage au lieu de votre allée ou l’utilisation de verrous de volant pour les empêcher de conduire, même s’ils peuvent le démarrer.

Crédit image : KKPCW (CC BY-SA 4.0)