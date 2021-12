Kevin Feige confirme Daredevil de MCU

C’est une grande nouvelle pour les nerds du MCU. Kevin Feige, le patron de Marvel, confirme Charlie Cox comme casse-cou dans le MCU. En discutant avec Cinemablend, le président de Marvel Studios a déclaré :

« Si vous deviez voir Daredevil dans les choses à venir, Charlie Cox, oui, serait l’acteur jouant Daredevil. Où nous voyons cela, comment nous voyons cela, quand nous voyons cela, reste à voir. » Kevin Feige à Cinemablend

Pour ceux qui ne connaissent pas, voici un bref aperçu. Les droits des personnages de Marvel comme Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage et The Punisher appartenaient à Netflix à l’époque, et ils ont fait une émission pour chacun de ces personnages, y compris une émission d’équipe nommée, Les défenseurs. Seul casse-cou et Le punisseur ont réussi à gagner les fans. Mais tous ont fini par être annulés une fois les droits cédés à Marvel. Bien sûr, Netflix ne voudrait pas partager les bénéfices de quelque chose qu’il ne possède plus.

Charlie Cox dans le rôle de Daredevil dans la série Netflix

D’autre part, Charlie Cox a conquis le cœur des fans de Marvel et est depuis devenu le choix de tous pour casse-cou. Son retour en tant que Matt Murdock a été l’une des nouvelles les plus attendues pour les fans de Marvel.

Il semble que Marvel ait écouté son public en ligne et ait décidé de remettre Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock dans le MCU. Cependant, on ne sait toujours pas comment le Studio reviendrait sur ce personnage dans l’arc MCU.

Après avoir cédé les droits à Marvel, Netflix avait annulé toutes les émissions Marvel. Et par conséquent, il y a beaucoup d’histoires inédites sur ces personnages. Voyons donc comment le Studio ramènerait ces héros dans leur ensemble.

Au cours des 10 dernières années, Marvel a recruté de nombreux acteurs pour incarner des personnages emblématiques de super-héros, comme Iron Man et Captain America. En raison de leur performance et de leur impact sur le public, ces acteurs ne peuvent pas être refondus. Certains acteurs sont considérés comme parfaitement adaptés à leur rôle dans le monde des super-héros, comme Robert Downey Jr. dans Iron Man, Chris Evans dans Captain America, Hugh Jackman dans Wolverine et Tobey Maguire dans Spider-Man. Tout comme ces acteurs, Charlie Cox’s Daredevil a également marqué les fans de Marvel, et il semble qu’ils ne veuillent pas changer cela.