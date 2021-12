Les joueurs de Fortnite ont leur monde à l’envers

Très attendu : le monde de Fortnite a encore une fois changé à jamais à la suite d’un événement colossal dans le jeu pour clore le chapitre 2 et inaugurer le début du chapitre 3. Les joueurs participant à l’événement ont pu tout regarder se dérouler en temps réel sous forme d’OVNI, zombies, et même Duane « The Rock » Johnson a envahi l’île du jeu.

Fortnite, l’un des jeux les plus importants et les plus populaires du genre battle royale, subit une autre mise à jour majeure. L’introduction d’un nouveau chapitre insufflera au jeu un nouveau contenu, des personnages, des mécanismes et des scénarios. Le changement a été lancé par un événement en direct dans le jeu qui a changé le visage de la carte emblématique du jeu.

Semblable à l’événement de trou noir utilisé dans la transition précédente du jeu, les joueurs de Fortnite se sont retrouvés flottant à travers un vaste océan à la suite des événements d’hier. Les joueurs s’attendent à ce que ce visuel persiste jusqu’à la mise en ligne officielle de la mise à jour, date à laquelle tout, d’une nouvelle carte à de nouvelles compétences et interactions de personnage, deviendra disponible pour la base de joueurs du jeu.

L’un des changements les plus importants est l’île du jeu elle-même, qui a littéralement basculé pendant l’événement en jeu. Tout comme les précédentes îles Athena et Apollo des chapitres 1 et 2, l’île Artemis du chapitre 3 cherche à apporter aux joueurs des fonctionnalités supplémentaires, notamment de nouveaux lieux d’intérêt (POI), des événements météorologiques et la faune.

En plus d’une nouvelle aire de jeu, le chapitre 3 offrira aux joueurs de nouvelles mécaniques de jeu qui peuvent fondamentalement changer la façon dont le jeu est joué. Selon l’annonce officielle du chapitre 3 d’Epic, les joueurs auront désormais la possibilité de glisser et de se frayer un chemin sur la carte. Les joueurs pourront également utiliser des camps qui peuvent soigner et récupérer des armes et des objets qui ont été cachés lors des matchs précédents.

Comme prévu, aucune sortie ne serait complète sans une multitude de nouveaux personnages jouables parmi lesquels choisir. L’annonce fait également référence à une fuite précédente qui a fourni aux téléspectateurs un aperçu des derniers ajouts du chapitre 3, qui semble inclure Spider Man, Marcus Fenix ​​et Kait Diaz de Gears of War, et « The Foundation », le personnage basé à Duane Johnson qui était instrumental pendant l’événement en direct.

La rumeur veut que le nouveau chapitre soit mis en ligne aujourd’hui, mais Epic n’a pas encore publié de déclaration officielle sur la disponibilité de la mise à jour ou sur le début de la saison 1, « Flipped ».