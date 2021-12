Diablo II: Resurrected prend en charge Nvidia DLSS, mais il y a quelques problèmes à régler

En bref : une version remasterisée du jeu de rôle et d’action classique de Blizzard, Diablo II, est arrivée en septembre dernier sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Windows PC et Nintendo Switch. Depuis lors, l’équipe de développement n’a cessé d’optimiser les serveurs de jeu et d’écouter les commentaires des joueurs. Maintenant, certaines de ces nouvelles fonctionnalités sont prêtes à faire leurs débuts.

Le plus notable est la prise en charge de la technologie Nvidia DLSS (Deep Learning Super Sampling) sur les PC avec des cartes graphiques Nvidia compatibles, qui sont arrivées dans le nouveau patch 2.3. DLSS est une technique de rendu d’IA qui utilise les processeurs Tensor Core AI de Nvidia pour produire des visuels de meilleure qualité sans pénaliser les performances.

Comme le note PC Gamer, la première mise en œuvre ne fonctionne pas parfaitement pour tous les utilisateurs. La publication indiquait un fil Reddit où certains utilisateurs rencontraient un flou lors de l’activation de DLSS. Selon un utilisateur, cela pourrait être lié au fait que Blizzard semble utiliser dll 2.2.11 au lieu de la dernière itération, la version 2.3.4. Des détails sur la mise à jour vers la dernière version sont fournis sur Reddit.

Cela dit, la configuration système requise pour Diablo II: Resurrected n’est pas très élevée pour commencer. La configuration recommandée sur Battle.net fait appel à un Intel Core 2 Duo ou AMD Athlon 64 X2 5600+, 6 Go de RAM, 25 Go d’espace de stockage disponible et une Nvidia GeForce GTX 260 ou ATI Radeon HD 4870 ou supérieure.

Le nouveau patch offre également une poignée de réglages visuels à l’interface utilisateur frontale ainsi que des améliorations audio lors de la navigation dans les menus et du remplissage des potions.

Diablo II Resurrected coûte 39,99 $.