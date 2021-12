Messenger de Facebook et Meta préparent les paiements au sein des groupes

Les services de messagerie de Facebook et Meta prennent de plus en plus d’importance et de nouvelles fonctionnalités. Ceux-ci visent à rendre ces propositions plus intéressantes et plus utiles pour les utilisateurs.

La preuve en est maintenant dans une nouveauté qui sera bientôt rendue publique. Messenger permettra le transfert d’argent entre les utilisateurs des groupes de messages, qui pourront diviser leurs comptes et tout garder en ordre.

Avec la croissance des services de messagerie, Meta a cherché à ce que ces services reçoivent des nouvelles et des améliorations importantes. Ceux-ci suivent ce que les utilisateurs veulent garder à l’esprit et garantissent ainsi une utilisation encore meilleure.

C’est ce qui arrive maintenant à Facebook Messenger, avec une nouvelle fonctionnalité pour les groupes de discussion. Ils auront la possibilité de recevoir des transferts d’argent et des comptes de partage. Cette trésorerie sera gérée par Facebook Pay.

Il suffira à l’administrateur du groupe de créer un nouveau compte à répartir, qui sera ensuite réparti entre tous les éléments. Au fur et à mesure du paiement, le montant est remis à l’administrateur et les montants actualisés.

La création de ces paiements fractionnés se fera directement dans l’application Messenger. L’administrateur peut définir des valeurs différentes pour chacun des utilisateurs ou attribuer une valeur unique pour tous. Vous pouvez également l’inclure ou non et définir un message spécifique pour ce paiement.

En plus de cette nouvelle fonctionnalité, Messenger recevra également quelques modifications. Le plus visible sera un ensemble de 4 effets qui animeront les conversations. Nous parlons du nouveau King Bach, Emma Chamberlain, Bella Poarch et Zach King.

Pour l’instant, la nouvelle ne sera publiée qu’aux États-Unis, au cours de la semaine prochaine. Plus tard, il devrait être étendu à plus de pays et plus d’utilisateurs de ce service de messagerie Facebook et Meta, avec toutes ses actualités.