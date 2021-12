Est-ce la conception de la nouvelle application Outlook dans Windows 11 ?

Windows 11 n’est pas venu seul, mais il l’a fait de la main d’un grand nombre d’applications système repensées telles que la calculatrice, l’horloge, la peinture, les photos ou les coupures. Tous ne sont pas arrivés à temps et certains sont encore en Aperçu (comme c’est le cas avec le nouveau Media Player). Cependant, il y a une refonte que beaucoup de gens ont manquée : Mail et Calendrier. Il a une explication.

One Outlook ou Project Monarch : Contexte historique

Au début de 2021, nous avons appris que Microsoft travaillait sur Project Monarch ou One Outlook, un projet visant à créer une application Web Outlook pour Windows et MacOS. Cela remplacerait les applications Mail et Calendrier préinstallées dans le système d’exploitation.

Peu de temps après, nous avons appris que « Microsoft One Outlook » arriverait, dans le cas de Windows, à la fois sous la forme d’une application Win32 et UWP. On ne sait pas aujourd’hui si ces plans persistent ou si le format UWP n’allait être utilisé qu’en raison de l’existence du désormais défunt Windows 10X.

En tout cas, cela fait plusieurs mois que nous n’avons plus de nouvelles de ce projet. Nous savons que Microsoft y travaille toujours en interne mais nous n’avons pas de date à laquelle ils ont l’intention de l’ouvrir au public, même sous forme d’avant-première.

Microsoft a-t-il divulgué la mise en page de la nouvelle application Outlook ?

Dans ces conditions, nous devons nous contenter des indices typiques que Microsoft laisse généralement en chemin. Dans ce cas, c’était dans la vidéo de présentation de Microsoft Loop où nous avons vu les images suivantes sur ce à quoi ressemble le nouveau design Outlook dans Windows 11 (et, par conséquent, One Outlook ou Project Monarch).

Bien que nous tenions compte du fait qu’il peut s’agir d’un concept et que cela ne doit pas nécessairement être le produit final, il n’en est pas moins vrai que les lignes de conception suivies correspondent tellement à ce que nous avons déjà vu dans d’autres applications et services que nous pensons que le résultat sera identique ou très similaire à celui montré dans cette vidéo.

Bien que le design semble très cohérent avec les lignes de Windows 11 et, par conséquent, correct, ce qui nous intéresse le plus dans One Outlook, ce sont ses performances, car si quelque chose a été jeté face aux sites Web des services Microsoft, c’est leur lenteur par rapport aux homologues de Google. Microsoft a-t-il amélioré cette rubrique et nous proposera-t-il une application web à la hauteur ? Le temps dictera la sentence.