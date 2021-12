Caisses enregistreuses piratées : elles impriment des reçus invitant les employés à demander un salaire équitable

Les messages piratés sont destinés à être lus par les caissiers et font référence à des mouvements pour des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail.

« Ils vous exploitent », « Votre temps vaut plus », « Demandez une augmentation »: ce sont quelques-uns des messages qu’un nombre inconnu de caisses enregistreuses aux États-Unis ont commencé à imprimer sur des reçus puis lus par les employés de les commerces concernés. Le phénomène est le résultat d’une opération de piratage répartie sur tout le territoire, qui cible ces appareils désormais majoritairement connectés à Internet mais visiblement pas suffisamment protégés. L’auteur ou les auteurs de l’attaque sont inconnus, mais les messages pointent tous vers un groupe de discussion né sur la plateforme Reddit et axé sur l’obtention de salaires équitables et de meilleures conditions pour la classe ouvrière.

Recettes pirates

Le concept derrière l’attaque est que ces appareils sont le moyen idéal pour atteindre tous les employés sous-payés. Tout d’abord, les caisses enregistreuses ciblées sont l’exemple type de gadgets connectés en ligne mais insuffisamment protégés, souvent à cause d’erreurs de configuration de ceux qui les installent : comme l’a expliqué la société de cybersécurité GreyNoise à Motherboard, les attaques partent de plus de 25 sources vers essayez d’atteindre tous les imprimeurs commerciaux connectés en ligne et accidentellement exposés au trafic externe. Les produits qui reçoivent le flux de données diffusé par les pirates impriment automatiquement le message envoyé, invitant les travailleurs à demander plus de droits.

Les destinataires du message

Et même si les produits concernés sont une minorité absolue, le message parvient toujours à des destinataires potentiellement réceptifs au message. Les reçus de lecture qui sortent spontanément des caisses enregistreuses sont selon toute vraisemblance les opérateurs qui leur sont assignés, c’est-à-dire les employés d’établissements commerciaux ou de chaînes de magasins qui subissent déjà aux États-Unis un exode d’employés qui devient connu sous le nom de Grande Démission. Les auteurs du message n’ont pas encore été identifiés mais leur objectif est clairement indiqué dans leur manifeste : convaincre les travailleurs sous-payés de demander des augmentations ou de faire valoir leurs droits par tous les moyens.