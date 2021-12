Les iPhones de neuf responsables américains ont été piratés avec le malware Pegasus de NSO Group

Les neuf fonctionnaires concernés ont été espionnés pendant des mois. Ils travaillaient tous en Ouganda ou travaillaient sur des dossiers relatifs au pays africain.

Le malware Pegasus créé par la société israélienne NSO Group est l’un des produits de cybersurveillance les plus inquiétants en circulation, capable d’infiltrer à distance les smartphones des victimes et de les transformer en espions au service des mandants. Pour souligner à nouveau les dangers posés par le produit, il y a les nouvelles rapportées par Reuters au cours des dernières heures, selon lesquelles le logiciel a pu infiltrer les iPhones d’au moins neuf responsables du gouvernement américain, pour signaler chacun de leurs mouvements aux clients de NSO Group. .

Comment fonctionne Pégase

Pegasus a maintenant fait parler de lui à plusieurs reprises, depuis que son existence a été découverte en 2016. Pour infecter les smartphones des victimes, le logiciel nécessite des techniques de saisie que les développeurs du groupe NSO mettent fréquemment à jour pour suivre les contre-mesures mises en œuvre par les fabricants de téléphones et d’appareils. être piraté ; pour cette raison, le coût de l’emballage n’est pas bas et s’élève à un demi-million de dollars pour le produit plus des dizaines de milliers de dollars supplémentaires pour chaque appareil à suivre.

Les ambiguïtés des malwares

NSO Group s’attend à ce que son produit soit utilisé exclusivement contre les criminels et les terroristes ; en fait, cependant, la société israélienne compte parmi ses clients les gouvernements autoritaires et illibéraux de nombreux pays ainsi que le Mexique, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et la Hongrie, dont les catégories de criminels et de terroristes peuvent avoir des définitions malléables. D’après ce qui a été rapporté ces dernières années sur les activités de Pegasus, il est apparu que ses utilisateurs ont rapidement fini par cibler des militants, des politiciens, des journalistes et des représentants du gouvernement.

Le cas d’Apple et de WhatsApp

Ces dernières années, les développeurs de Pegasus avaient trouvé un moyen d’inoculer le malware à l’aide de l’application de messagerie WhatsApp, tandis que des techniques d’attaque plus récentes les ont amenés à envahir les téléphones Apple via le système de traitement graphique du système d’exploitation iOS. Les deux sociétés ont actuellement colmaté des failles dans leurs logiciels, mais il est clair que NSO Group continue de travailler pour trouver de nouveaux points d’accès dans les appareils pour vendre Pegasus à un prix élevé. Pour cette raison, la société de Cupertino a récemment poursuivi NSO Group en rejoignant WhatsApp, dans le but d’empêcher le développement de logiciels malveillants.

Des responsables américains piratés

L’attaque dont on parle à ces heures a permis de garder sous contrôle les iPhones des responsables touchés pendant des mois, alors que selon ce que rapporte Reuters, les cibles désignées avaient un élément en commun : elles travaillaient toutes en Ouganda ou travaillaient sur des dossiers relatifs à la pays Africain. L’auteur de l’attaque n’a pas été révélé par des sources de Reuters, et NSO Group a pour le moment décliné toute responsabilité en précisant qu’il n’a trouvé aucune trace de l’utilisation de son logiciel pour des opérations visant des responsables américains.