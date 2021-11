Remplacez l’éditeur de registre intégré de Windows par un outil complet appelé RegCool

RegCool est un éditeur de registre avancé et un éditeur de fichiers Offline-Hive. En plus de toutes les fonctionnalités que vous pouvez trouver dans RegEdit et RegEdt32, RegCool ajoute de nombreuses fonctionnalités puissantes qui vous permettent de travailler plus rapidement et plus efficacement avec les tâches liées au registre.

Caractéristiques:

Remplacement de l’éditeur de registre Windows – RegCool peut remplacer l’éditeur de registre intégré de Windows (regedit).

Registre hors ligne – RegCool est capable de traiter un certain nombre de fichiers de ruche de registre comme un registre autonome distinct. Spécifiez un dossier avec des fichiers de structure de registre et chargez des fichiers spécifiques à partir de ce dossier en tant que structures. Veuillez consulter le fichier d’aide en ligne de RegCool pour plus de détails.

Rechercher et remplacer – Recherchez et remplacez les clés de registre, les valeurs et les données avec un algorithme de recherche ultra rapide. Vous pouvez rechercher l’intégralité du registre en une dizaine de secondes sur un PC classique !

Plusieurs fenêtres de registre local – Permet d’ouvrir plusieurs fenêtres de registre local

Couper, copier et coller – Couper, copier et coller des clés et des valeurs de registre

Clés de registre sécurisées – Vous permet d’ouvrir des clés de registre sécurisées lors de l’exécution sous le privilège d’administrateur

Annulation et rétablissement multiples – L’historique des annulations peut être enregistré sur le disque et rechargé au démarrage

Gestion des favoris – Gestion des favoris simple et flexible

Sauvegarde et restauration – Sauvegarde et restauration complètes du registre

Défragmentation – Analysez et optimisez votre registre en supprimant les lacunes et l’espace perdu, contribuant ainsi à améliorer les performances du système. Si vous choisissez de défragmenter votre registre après les résultats de l’analyse, soyez prêt à redémarrer votre machine

Comparer – Comparez le registre entre les ordinateurs avec une vitesse ultra rapide

RegShot-Function – Regshot vous permet de prendre rapidement un instantané de votre registre, puis de le comparer avec un second – effectué après avoir apporté des modifications au système ou installé un nouveau produit logiciel

Quoi de neuf: